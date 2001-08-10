Где найти 20 000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Иногда случаются непредвиденные ситуации, когда человеку срочно нужны деньги, но на счету нет необходимой суммы. В таких случаях можно обратиться к знакомым, но это не всегда удобно. Еще один вариант – это получение кредита в банке. Но оформление банковского займа может занять несколько дней. Для оперативного получения денег следует обратиться в микрофинансовые организации, которые предоставляют краткосрочные займы на 20000 рублей и другие суммы.
Как оформить микрозайм
Сегодня получить микрозайм очень просто. Вам необходимо иметь доступ к интернету и совершить всего несколько шагов:
- выбрать кредитную организацию с оптимальными условиями кредитования для вас;
- заполнить заявку, указав свои персональные данные, контактную информацию и данные об источнике дохода;
- запросить необходимую сумму денег, указав срок погашения займа;
- прикрепить к анкете скан-копии или качественные фотографии документов;
- указать номер именной банковской карты;
- дождаться положительного решения;
- получить смс о зачислении денежных средств на счет.
Для того чтобы подобрать подходящие условия, можно изучать предложения МФО на их официальных сайтах, а можно зайти на сервис MikroZaymOnline и отсюда сразу подать заявки в несколько кредитных организаций на получение займа.
Какова вероятность одобрения онлайн-займа
Большинство МФО одобряет более 90% заявок. Получить займ в этих организациях могут люди без официального трудоустройства, без постоянного источника дохода и даже клиенты с плохой кредитной историей и те, у кого имеются просрочки по предыдущим кредитам.
Все запросы обрабатываются роботом буквально в течение нескольких минут, поэтому если вы получите отказ в одной МФО, то можете обратиться в следующую. Хотя практика показывает, что, подав заявки через портал MikroZaymOnline, клиенты могут выбрать вариант из нескольких одобренных предложений.
Большинство займов в разных кредитных учреждениях выдаются на схожих условиях. Но тем не менее могут на несколько пунктов отличаться процентные ставки, срок возвращения кредита, а также максимальная сумма займа. К тому же МФО регулярно проводят различные акции, которые направлены на привлечение новых клиентов. В таком случае можно получить беспроцентный займ. Для постоянных же клиентов МФО понижают процентную ставку и увеличивают срок возврата.
Таким образом, сегодня самым простым решением для получения денежной суммы до 20 000 рублей является обращение в проверенные МФО. Вы сможете получить деньги и решить свой вопрос всего лишь в течение 10-15 минут.
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