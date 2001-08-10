Роль качественного дизайна упаковки в продвижении товара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Внешний вид продукта влияет на его спрос. Главная цель хорошей упаковки привлечь внимание человека и вызвать у него симпатию к товару. Для этого хорошо бы этикетке отличаться броским дизайном от других товаров на полке в магазине.

Как сделать, чтобы на товар обратили внимание:

дизайн продающей упаковки знакомит покупателя с товаром. Человеку проще купить продукт, если он понимает выгоду от приобретения;

хорошо, если есть заметные отличия от дизайна конкурентных брендов. Если дизайн упаковки привлекает внимание, ваше изделие не затеряется среди других;

плохо, если дизайн вызывает негативные ассоциации у покупателя, его задача создавать положительные эмоции и побуждать к следующей покупке.

Роль упаковки в становлении бренда

Для тех, кто только начинает собственное производство, особенно важно уделить внимание внешнему виду продукции. Недостаточно продуманная этикетка вызывает у покупателя недоверие и ощущение, что его пытаются обмануть.

В едином стиле должны выглядеть продукты одного бренда. Например, упаковка для российской колбасы разных видов от одной торговой марки может содержать общие отличительные элементы, чтобы покупатель понимал, что производитель один. Это поднимет продажи нового товара, покупатель хорошо знакомый с другими продуктами компании охотнее попробует новинку.

Дизайн и продвижение бренда

Основная задача дизайнера при работе над внешним видом бренда сделать его соответствующим культурным, эстетическим и материальным вкусам покупателя.

Приятный внешний вид и информативность дизайна упрощают людям выбор. Хорошая этикетка содержит всю информацию об изделии и о том, как его употреблять. Отношение покупателя к таким продуктам гораздо лояльнее. Обычно среднестатистический человек не вчитывается в мелкий текст, поэтому самое важное стоит выделить крупным шрифтом.

Цвет тары – первое на что обращают внимание потребители. Для новых товаров лучше придерживаться чистых оттенков, потому что смешанные распознаются глазом сложнее.

Еще один инструмент дизайнера – тактильные ощущения. Брать в руки товар должно быть приятно. Например, упаковка для качественных пельменей может быть выполнена из крафтовой бумаги, это подчеркнет натуральность состава.

Упаковка созданная специалистом повысит продажи товара. Доверять разработку дизайна дилетантам не стоит.

Роль брендингового агентства

Если вы серьезно настроены на высокие продажи, обратитесь к брендинговому агентству. Такие компании уделяют много времени подготовке, они проводят анализ рынка и конкурентов, подчеркивают отличия вашего бренда от других, и отражают это в красивом дизайне. Когда человек не знает, какой именно товар ему нужен, он выбирает по красивой таре.

Основные услуги брендингового агентства:

разработка бренда;

индивидуальная упаковка, логотип, товарный знак;

определение образа торговой марки;

ребрендинг;

разработка названия и слогана.

Для хорошего брендингового агентства важнее всего работа над развитием бизнеса клиентов, оно прислушивается к пожеланиям и проблемам заказчиков. Также компания проведет грамотный анализ рынка и свойств продукта. В результате обновленный продукт привлекает людей и подталкивает их к покупкам. Таких принципов придерживается брендинговое агентство Force Gear.

Брендирование упаковки – важный шаг для начинающих производителей. Можно сколько угодно говорить о том, что содержание важнее внешнего вида, но, как бы ни был хорош продукт, с некачественной упаковкой у него очень мало возможностей для продвижения на рынке.