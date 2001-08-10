Страх и тревога: разобраться, чтобы научиться справляться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стресс развивается в качестве ответной реакции на раздражители. В головном мозге происходят изменения, в кровь попадают гормоны стресса, нарушается работа нервной системы.

Также человек испытывает постоянную усталость, тревогу, может столкнуться с повышением давления, дрожью конечностей. Уже при первых признаках стоит начинать пить Адаптол, цена в Беларуси на который доступная.

Причины стрессового состояния

Трудные рабочие условия: выгорание, переработки, ненормированный график. Разлад во взаимоотношениях: одиночество, постоянные ссоры и затяжные конфликты. Резкие житейские перемены: смерть близких, развод, переезд, потеря работы.

Особенности тревоги

Сильный стресс провоцирует характерные ощущения в теле, которые запоминаются, а затем возникают повторно, стоит человеку начать испытывать что-то подобное ранее пережитому. Так характеризуют тревогу.

Виды тревоги

Тревога ожидания. Проявляется рисованием в голове негативных последствий исхода любого события. Состояние возникает периодически или постоянно. В виде фобий. Такую тревогу запускают триггеры (страх полетов, насекомых). Чаще состояние перерастает в панические атаки. Невротическая. Самая тяжелая степень тревоги, которая провоцирует истерические и прочие расстройства.

Способы справиться со стрессом и тревогой

Для начала отфильтруйте информационный поток, ограничьте источники новостей, сеющих панику и страх. Лучше будет ограничиться одним источником информации, где сведения подаются в краткой и сдержанной форме.

Посещайте этот информационный канал только раз в день. Если же вы будете читать новости в течение всего дня, уровень тревожности начнет зашкаливать.

Затем нужно уделить внимание инфополю, а именно окружению. В трудные периоды важно взаимодействовать с теми, кто поддержит, согреет, обменяется с вами положительными эмоциями. А вот паникеров и нагнетателей в стрессовые периоды лучше избегать.

Акцент с событий внешнего мира стоит сместить на собственную жизнь. Уделить внимание процессам, которые контролировать вы можете.

Понизить уровень стресса поможет забота о физиологии. Наладьте питание, поступление воды, витаминов и минералов в организм, сон, чаще бывайте на свежем воздухе.

Уделите внимание спорту. Именно физическая нагрузка способствует выведения из организма кортизола (гормона стресса). Но занятия должны быть умеренными: лучше понемногу, но регулярно.

Также поможет прослушивание расслабляющей музыки, дыхательные практики, отказ от кофеиносодержащих продуктов и ограничение количества сахара.