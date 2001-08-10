Блеск оригинальных серебряных украшений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Украшения из серебра считаются универсальными. Они удачно дополняют образ как повседневный, так и торжественный. Такие изделия не знают возрастных границ. Женщины любого возраста с удовольствием носят серьги, кольца, браслеты из этого драгоценного металла. Большой ассортимент предлагает магазин серебряных украшений DEN’O, где можно приобрести качественные ювелирные изделия ручной работы.
Уникальный стиль
Изделия из серебра люди носят испокон веков. Кроме того, что этот драгоценный металл доступнее других, он очень красив и практичен. Уже в древности мастера овладели искусством изготовления изящных украшений из этого металла. Ювелиры израильской компании DEN’O продолжают старинные традиции. На древней земле сплелись обычаи и культуры разных стран средневековой Европы и Ближнего Востока, что привело к появлению уникального стиля декоративно-прикладного искусства. Огранка, чеканка, шлифовка, вставки полудрагоценных минералов позволяют создавать уникальные современные и стильные изделия.
Серебро и минералы
Серебро является очень легким металлом. Украшения из него практически не ощущаются на теле, но смотрятся при этом солидно и изысканно. Эффектные серебряные серьги с камнями удачно дополнят как супермодный образ, так и классический, нарядный, деловой. Разнообразные техники и орнаменты, применяемые ювелирами DEN’O, позволяют подобрать украшение на любой вкус. Гранат, халцедон, кварц, жемчуг, бирюза и другие ювелирные камни удачно дополняют современный дизайн серёжек. Мастера компании создают интересные и оригинальные формы традиционных украшений, дополняя их ультрасовременными тенденциями.
Небесная синева опала
Яркий голубой опал отлично сочетается с блеском драгоценного металла. Изысканные серебряные серьги с опалом на фиксируемом замке-петле очень удобны в носке, их легко надевать и снимать. Серёжки с таким минералом интересно смотрятся и на гвоздиках-пусетах. Маленький опал в серебряном обрамлении выглядит сдержанно и утонченно. Такой вариант подойдет поклонницам классического стиля, кроме того, эти серьги идеальны для повседневного ношения. Опал во многих культурах считается сильным оберегом. Украшения с этим самоцветом станут отличным подарком женщине любого возраста.
Интернет-магазин DEN’O предлагает большой ассортимент оригинальных и качественных ювелирных украшений. Уникальные изделия из серебра можно приобрести как в розницу, так и оптом, что придаст новый импульс развитию бизнеса.
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