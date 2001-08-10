Самоклеящиеся этикетки – выбор подходящего материала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самоклеящиеся этикетки – это полиграфическая продукция, благодаря которой удалось решить проблему маркировки товаров. Сегодня производители предоставляют покупателям множество вариантов наклеек, выполненных из различных материалов. Перед тем как делать заказ, необходимо разобраться с назначением стикеров, а также методом печати.
Заказать самоклеящиеся этикетки можно здесь - https://supershtrih.ru/markirovka-tovarov-i-upakovki/samokleyushchiesya-etiketki. В их каталоге представлена продукция как для термо- так и для термотрансферной печати.
Прямая печать этикеток
Это наиболее выгодный и простой способ нанесения информации на самоклейки. Посредством термопринтера можно получить черно-белые стикеры с четким контрастным текстом или штриховым кодом.
Для изготовления термоэтикеток применяется специальная бумага, имеющая термочувствительный слой, который при воздействии тепла начинает темнеть. В процессе печати нагретая термоголовка принтера воздействует на лицевую часть этикетки – так и проявляется текст.
Если вам нужны самоклейки для маркировки товаров с непродолжительным сроком хранения, например, для мясных, кондитерских или молочных изделий, то можно сэкономить и заказать термо ЭКО.
Если же наклейка будет наноситься на охлажденные или замороженные товары, то следует покупать термоэтикетки ТОП, которые имеют защитное покрытие, уберегающее стикер от механического воздействия или влажности.
Термотрансферная печать этикеток
В отличие от метода прямой печати, где термоголовка принтера напрямую воздействует на бумагу, при термотрансферной печати используется специализированная красящая лента риббон.
Сфера применения термотрансферных стикеров достаточно широкая, их используют для маркировки бытовой, промышленной техники, продуктов питания, идентификации грузов, почтовых отправлений, а также для кодирования багажа в аэропортах.
Напечатанные термотрансферным методом самоклейки имеют длительный срок использования, а также отличаются повышенной устойчивостью к истиранию и негативным влияниям окружающей среды (влажность, прямое попадание УФ лучей и пр.).
Обратите внимание, что термотрансферные принтеры позволяют печатать не только на бумаге, но также и на наклейках, изготовленных из синтетических материалов, например, полипропилена или полиэстера.
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