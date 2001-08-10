За что могут наложить запрет на выезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иногда с людьми происходят неприятные ситуации, когда они на пограничном контроле их не пропускают из-за запрета на выезд за границу. Чтобы избежать подобных неприятностей, стоит заранее проверить всю информацию перед покупкой билетов и оформлением путевок. Все данные собраны на сайте https://reestrzapreta.ru. Для получения сведений необходимо указать свои ФИО, дату рождения и паспортные данные.

Причины запрета на выезд

Согласно российскому законодательству, к гражданам, которым нельзя покидать страну, относятся должники. Это касается только тех, на которых было заведено дело и по решению суда сформирован исполнительный лист. Именно судебные приставы вправе наложить запрет на выезд за рубеж в целях получения денежных средств в рамках исполнительного производства. Как правило, данный способ взыскания используется при наличии задолженности свыше десяти тысяч рублей по:

налогам;

оплате автомобильных штрафов;

алиментам;

оплате коммунальных услуг;

Также выехать за границу не смогут люди, имеющие финансовые претензии от государства на сумму более тридцати тысяч рублей или десяти, если была просрочка в платежах по ИП свыше двух месяцев.

Запрет на выезд может налагаться при отказе добровольно и своевременно исполнять требования нематериального характера. Среди них стоит выделить снос незаконного здания, выселение взыскателя, восстановление на работе уволенного сотрудника, соблюдение графика встреч с детьми после развода.

Узнать о запрете на въезд на территорию РФ также можно с помощью сервиса Reestrzapreta.ru. Иностранцам необходимо внести свои данные и в течение нескольких минут, реже часов, они получат информацию о возможных ограничениях или их отсутствии.

Как снять ограничения

Для снятия ограничений существует несколько способов. Самый простой – это оплатить задолженность. После этого нужно обязательно взять справку от судебных органов, поскольку общие государственные базы не всегда своевременно обновляются.

Также должники могут урегулировать вопрос о снятии запрета, составив совместно с судебными приставами график выплат, если нет возможности полностью погасить долг. Если же человек по ошибке попал в систему, то необходимо написать заявление и дождаться разбора ситуации.

Иностранные граждане могут обратиться только в посольство России в своей стране и там решить все вопросы. Возможность отмены запрета на въезд будет зависеть от многих факторов, которые прежде всего связаны с причиной наложения ограничения.