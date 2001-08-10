Надежный и безопасный Volvo планирует стать на 100% экологичным, или Приобретаем гибриды, пока они есть в продаже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания Volvo Car заслуженно гордится многими достижениями. В области борьбы за климатическую нейтральность Volvo Car Corporation первая в мире заявила о полной электрификации продукции. И сегодня каждый из выпускаемых автомобилей можно приобрести в исполнении с электрическим двигателем.

К 2030 году руководство ставит целью 100%-ный уход от гибридных к электрическим модификациям, которые будут всё активнее насыщать рынок и составят 50% продаж уже к 2025 году. Но для нас вольво в первую очередь – эталон надежности. Инженеры Volvo около века ведут борьбу за безопасность для каждого, кто находится в машине.

Концепция нулевой смертности

«Никто не разобьется в Volvo!» - слоган компании с момента основания в 1927 году определяет механическую суть автомобиля. Избегать серьезных повреждений в первую очередь помогает требовательность к компонентам конструкции и к качеству запасных частей, готовность всегда дать клиенту то, что требуется. Можно произвести ремонт Volvo даже средины прошлого века – концерн гарантирует, что предоставит детали в случае необходимости.

Кроме того, минимизация угрозы жизни и здоровью водителя и пассажиров достигается посредством совершенствования обеих систем безопасности:

Активной в целях предотвращения столкновения.

Пассивной, смягчающей последствия аварии.

Для каждой из систем инженерами и конструкторами фирмы были сделаны открытия, ставшие достоянием мировой автомобильной безопасности.

Элементы безопасности от Volvo

Первый по времени и накопленному эффекту – спроектированный в 1959 году конструктором компании Нильсом Болином трехточечный ремень безопасности. Фирма отказалась от своих прав по патенту, предложив использовать конструкцию всем желающим производителям авто.

Внедрение изобретения шло постепенно, и вначале сотрудники Volvo услышали в свой адрес больше критики, чем признательности. Однако сейчас на счету ремня по данным официальной статистики – более миллиона спасенных жизней. Сопоставим это число с ежегодным миллионом с четвертью погибших в результате ДТП на планете. Иначе говоря, инженеры и механики Volvo подарили миру один год без аварий со смертельным исходом!

Вторая инновация 1963 года – автомобильное кресло для ребенка, которое устанавливается спинкой вперед. Сохраняет жизнь при лобовом столкновении.

Третий прорыв – средства защиты при ударе сбоку, боковые подушки для туловища и шторки для головы. С 1995 года они неизменные составляющие базовой комплектации любого автомобиля вольво.

В силу надежной и продуманной конструкции водители и пассажиры Вольво страдают от аварий меньше обладателей машин других марок. Однако компания отмечает, что желательно приобретать оригинальные запчасти вроде https://77volvo.ru/auto/catalog/?fkmodel=1035 и регулярно проходить техническое обслуживание в рамках регламента, установленного для модели. Тогда авто прослужит дольше и застанет время, когда все салоны будут заполнены преимущественно электромобилями.