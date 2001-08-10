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Что нужно знать о подвеске автомобиля?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На современных машинах шасси способно проехать много тысяч километров без регулировки и обслуживания, но стоит знать о том, какие элементы подвески автомобиля чаще всего выходят из строя, а также на что обратить внимание при регулярном обслуживании машины. Во время движения по городу или трассе водитель может случайно попасть на автомобиле в глубокую яму, из-за чего сломается какой-то элемент подвески машины. При неаккуратном вождении износ деталей увеличивается, что также приводит к необходимости проведения ремонта. Особенно это важно учитывать при покупке подержанного автомобиля
Подвески автомобилей бывают зависимыми и независимыми. Зависимая подвеска представлять собой простую балку, которой соединяют оба колеса друг с другом. Независимая подвеска— это такое соединение, где колеса не зависят друг от друга. Также существует полузависимая подвеска.
Плюс зависимой подвески состоит в том, что её относительно недорого и просто обслуживать. Такой тип подвески часто встречается на внедорожных автомобилях. На машинах, которые предназначены для поездок по городу, спереди стоит независимая подвеска по типу МакФерсон, а сзади полузависимая. Также возможно использование многорычажной подвески с продольными и поперечным рычагами.
На современных автомобилях можно встретить гидропневматические и пневматические подвески, в которых используются подушки, наполненные газом или жидкостью. Эти подушки представляет собой упругий элемент, который позволяет гасить колебания.
После попадания в яму, либо поездке по плохой дороге водитель может заметить появление постороннего шума, либо ухудшение хода автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что появились неисправности с подвеской. Также машина начинает валиться при прохождении поворотов, а также уходить с траектории. Также следует обратить внимание на то, как машина ведёт себя на прямой дороге и реагирует на вращение рулевого колеса. Если при замене колёс водитель заметил, что они изношены неравномерно, то это также может свидетельствовать о том, что есть определённые неисправности подвески.
На автомобиле с гидропневмоподвеской из строя могут выйти механизм регулировки, который отвечает за регулировку высоты кузова. Когда водитель пробует изменить данный показатель, то он сталкивается с тем, что машина может приседать после того, как постоял на парковке.
Для проверки подвески в мастерской автомобиль поднимают с помощью подъемника, дёргают его колеса и покачивают автомобиль с разных сторон. Проводится проверка работы амортизаторов, а также состояния рессоров или пружин. Для проверки стоек амортизатора необходимо повернуть руль до упора и покачать стойки в разные стороны.
Самостоятельно получить представление о состоянии подвески не всегда возможно, поэтому её необходимо смотреть на подъёмнике. Визуальный осмотр позволит дать наглядное представление о наличии повреждений различных элементов. Возможно, со временем появились разрывы пыльников, либо износились сайлент-блоки или втулки. Также внимание следует обратить на состояние пружин и амортизаторов. Такой осмотр позволяет сделать первичные выводы о состоянии различных элементов подвески автомобиля.
В некоторых автомастерских есть специальные стенды, с помощью которых можно проверить состояние амортизаторов и пружин.
Если какие-то детали треснули или деформировались, то их нужно заменить. Подобные элементы не получится восстановить, к тому же со временем они могут снова повредиться. Это касается различных рычагов, сайлент-блоков, резинок, рессоров и так далее. Замена уплотнителя и рабочей жидкости может помочь отремонтировать амортизатор, но такой ремонт детали может сравниться с стоимостью новой.
Если производился ремонт подвески, то может понадобиться «сход-развал», так как от этого зависит то, как едет машина. Например, если менялись привода колёс, рулевые наконечники и шаровые опоры. Однако, если производилась замена амортизатора, то в ряде случаев «развал-схождение» колёс не делают. Лучше не пытаться делать это самостоятельно, а обратиться в автомастерскую, где «развал-схождение» делают с помощью специального оборудования опытные мастера. Проведение данной манипуляции зависит также от типа подвески машины.
Таким образом, при появление посторонних шумов, плохого прохождения автомобилем поворотов и других признаков необходимо проехать в автомастерскую, чтобы там проверили состояние подвески автомобиля. Это важный элемент конструкции машины, который оказывает влияние на комфорт и безопасность поездки.
Автор. Сергей Никифоров
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