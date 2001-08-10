Будни фотографа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У молодых людей с момента изобретения фотоаппарата стало модным мечтать о профессии фотографа. Кажется, что эта профессия полна романтизма, приключений, не требует специального образования и позволяет заработать приличные деньги без больших физических и финансовых затрат. К тому же, сейчас, при наличии смартфонов с высококачественными встроенными камерами фотографом может считаться практически любой человек, имеющий такое оборудование и оказавшийся в нужном месте в нужное время. Но, как говорится, все не так просто. Для того, чтобы пополнить ряды востребованных и высокооплачиваемых специалистов необходимо уметь доказать свой профессионализм, который складывается из нескольких важных составляющих. Это обязательное наличие профессионального образования, приличного опыта работы и целого ряда личных качеств фотографа. Специалист должен владеть определенным талантом, обладать способностью к творчеству, иметь богатую фантазию и яркое воображение, хороший эстетический вкус, способность видеть композицию. Фотограф – это тот же художник, но с другими инструментами передачи увиденного и прочувствованного. Хороший фотограф обычно видит то, что не видят остальные люди. Он умеет перенести на фотографию важную суть момента, которая впоследствии откроется и всему миру.

Люди, которым могут понадобиться услуги фотографа, обычно хотят видеть перед собой веселого доброжелательного человека, способного их рассмешить для придания фотографии нужного настроения. Поэтому каким бы ни был профессионалом человек этой профессии, ему важно обладать высокими коммуникативными качествами. Также необходимо развивать в себе пунктуальность и ответственность. Никто не захочет откладывать торжественное мероприятие, дожидаясь фотографа. А репутацию профессионала в современном мире легко может испортить случайное опоздание или невозможность выполнить работу в срок. Настоящий современный фотограф всегда находится в состоянии профессионального совершенствования. Необходимо обучаться новым технологиям и тенденциям в мире искусства фотографии. Профессионал, который посредством созданной фотографии имеет талант передать сиюминутное настроение людей, оригинальную красоту пейзажа и уникальную ценность запечатленного момента всегда найдет достойную работу с высоким уровнем оплаты труда.