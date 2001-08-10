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Крымская косметика для красоты и здоровья вашей кожи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крымский полуостров имеет свой уникальный климат и разнообразную флору, что вкупе создает мощный оздоравливающий эффект. Здесь растет множество полезных трав и цветов, которые активно используются в косметике.
Отличительной чертой натуральных косметических средств является чистота их компонентов. Бьюти-средства производятся исключительно из натуральных трав и растений. Поэтому эффект от их использования в несколько раз выше, чем от применения уходовых средств из масс-маркета.
Производство косметики
Косметика торговой марки «Царство ароматов» https://zarstvo.com/ создана по уникальной технологии холодного эмульгирования, что позволяет полностью сохранить целебные качества растений. В своей деятельности производитель придерживается следующих принципов:
- продукция состоит из натуральных ингредиентов;
- тестирование качества готового товара проводится в собственной лаборатории;
- в процессе изготовления соблюдаются рецептуры и технологии;
- продукция не тестируется на животных.
При изготовлении косметических средств не допускается добавление минеральных масел, гормонов и искусственных ароматизаторов.
Как использовать
В рекламе многих брендов часто встречаются рекомендации по использованию дневных и ночных кремов. Но компания «Царство ароматов» создает косметику, которую можно применять в любое время суток. То есть купить, например, один флакон крема и использовать его утром и вечером. Уходовые средства разделены по категориям:
- для лица и тела;
- комплексный уход;
- для детей и подростков;
- для мужчин;
- масла для волос и тела;
- для ванн и саун;
- ароматерапия.
Кроме того, производитель предлагает чаи, травяные сборы, БАДы и натуральные сладости.
Составы продукции тщательно подбираются технологами и косметологами. Соотношение ингредиентов точно рассчитывается, что позволяет достигать:
- регенерации кожного покрова;
- оздоровления эпидермиса;
- улучшения внешнего вида кожи, волос и ногтей;
- омоложения и лифтинг-эффекта.
Примечательно, что компания делает упор на качество производимых товаров, а их стоимость доступна всем без исключения.
Сегодня на рынке множество товаров для ухода за кожей, но далеко не все имеют натуральный состав. Однако в крымской косметике все ингредиенты природные, без добавления агрессивных консервантов. Благодаря чему косметика позволяет быстро справиться с признаками старения и другими проблемами кожи.
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