Крымская косметика для красоты и здоровья вашей кожи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крымский полуостров имеет свой уникальный климат и разнообразную флору, что вкупе создает мощный оздоравливающий эффект. Здесь растет множество полезных трав и цветов, которые активно используются в косметике.

Отличительной чертой натуральных косметических средств является чистота их компонентов. Бьюти-средства производятся исключительно из натуральных трав и растений. Поэтому эффект от их использования в несколько раз выше, чем от применения уходовых средств из масс-маркета.

Производство косметики

Косметика торговой марки «Царство ароматов» https://zarstvo.com/ создана по уникальной технологии холодного эмульгирования, что позволяет полностью сохранить целебные качества растений. В своей деятельности производитель придерживается следующих принципов:

продукция состоит из натуральных ингредиентов;

тестирование качества готового товара проводится в собственной лаборатории;

в процессе изготовления соблюдаются рецептуры и технологии;

продукция не тестируется на животных.

При изготовлении косметических средств не допускается добавление минеральных масел, гормонов и искусственных ароматизаторов.

Как использовать

В рекламе многих брендов часто встречаются рекомендации по использованию дневных и ночных кремов. Но компания «Царство ароматов» создает косметику, которую можно применять в любое время суток. То есть купить, например, один флакон крема и использовать его утром и вечером. Уходовые средства разделены по категориям:

для лица и тела;

комплексный уход;

для детей и подростков;

для мужчин;

масла для волос и тела;

для ванн и саун;

ароматерапия.

Кроме того, производитель предлагает чаи, травяные сборы, БАДы и натуральные сладости.

Составы продукции тщательно подбираются технологами и косметологами. Соотношение ингредиентов точно рассчитывается, что позволяет достигать:

регенерации кожного покрова;

оздоровления эпидермиса;

улучшения внешнего вида кожи, волос и ногтей;

омоложения и лифтинг-эффекта.

Примечательно, что компания делает упор на качество производимых товаров, а их стоимость доступна всем без исключения.

Сегодня на рынке множество товаров для ухода за кожей, но далеко не все имеют натуральный состав. Однако в крымской косметике все ингредиенты природные, без добавления агрессивных консервантов. Благодаря чему косметика позволяет быстро справиться с признаками старения и другими проблемами кожи.