Как участвовать в тендерах на строительство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сфера строительства в России развивается стремительно: с каждым годом растет профессионализм застройщиков, появляются новые технологии и амбициозные архитектурные проекты. Участие компании в торгах на строительство позволяет показать свой уровень и получить крупный заказ.

Рассмотрим виды торгов, условия участия и требования к строительным организациям.

В этой статье:

Виды тендеров для строительных компаний

Условия участия в тендерах

Где искать строительные тендеры?

Виды тендеров для строительных компаний

Они различаются по источникам финансирования. На торговых площадках можно найти 3 вида тендеров:

Государственный тендер, финансируемый из бюджетных средств Государственный тендер, с финансированием из внебюджетных фондов Коммерческий тендер, заказчиком выступают частные предприятия

Условия участия в тендерах

К участию в торгах допускаются строительные организации, соответствующие требованиям заказчика. Стоит отметить, что предпочтение отдается компаниям с хорошим имиджем и репутацией. Если вы работаете как ИП, для увеличения шансов на выигрыш в тендере стоит рассмотреть смену организационной формы бизнеса - открыть ООО.

Для участия в них участнику потребуется:

Усиленная цифровая подпись (УКЭП), предоставляется ИП и ООО бесплатно в налоговой Счет участника закупок, с которого оплачивается обеспечение заявки Регистрация в ЕРУЗ (реестр участников закупок) на сайте госзакупок Резервация на счете суммы, необходимой для участия в торгах (требуется для участия на сумму более 1 млн. рублей)

Если сумма по строительному предложению превышает 3 млн. рублей, предъявляются дополнительные требования:

К заявке нужно приложить допуск СРО (выписку брать не раньше, чем за месяц до окончания приема заявок) Внести в фонды СРО два взноса - в фонд обеспечения обязательств по договорам и фонд возмещения вреда.

При участии в торгах свыше 5 млн. рублей компании необходимо подтвердить квалификацию (пройти аккредитацию на ЭТП).

Обратите внимание: к каждому предложению прикладывается описание требований и прописываются особые условия. С ними важно ознакомиться до подачи заявки на участие.

Где искать строительные тендеры?

На сайте госзакупок выложены государственные запросы на строительство. Госзаказы размещаются на 8 электронных площадках:

РТС-тендер

Сбербанк-АСТ

ЭТП ГПБ

ЕЭТП РОСЭЛТОРГ

ГУП АГЗ РТ

ЭТП НЭП

ЭТП ТЭК – Торг

АСТ ГОЗ

Если участник прошел регистрацию в ЕИС, доступ к 8 ЭТП из списка предоставляется автоматически. Существует и девятая площадка, она предназначена для государственных оборонзаказов и требует специального допуска.

Коммерческие публикуются на частных ресурсах. Доступ к большинству коммерческих ЭТП платный. Таких площадок очень много, но нет смысла регистрироваться на каждой. Выбирайте только те ресурсы, тендеры на которых соответствуют вашей специфике.