19:11, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как участвовать в тендерах на строительство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сфера строительства в России развивается стремительно: с каждым годом растет профессионализм застройщиков, появляются новые технологии и амбициозные архитектурные проекты. Участие компании в торгах на строительство позволяет показать свой уровень и получить крупный заказ.
Рассмотрим виды торгов, условия участия и требования к строительным организациям.
В этой статье:
- Виды тендеров для строительных компаний
- Условия участия в тендерах
- Где искать строительные тендеры?
Виды тендеров для строительных компаний
Они различаются по источникам финансирования. На торговых площадках можно найти 3 вида тендеров:
- Государственный тендер, финансируемый из бюджетных средств
- Государственный тендер, с финансированием из внебюджетных фондов
- Коммерческий тендер, заказчиком выступают частные предприятия
Условия участия в тендерах
К участию в торгах допускаются строительные организации, соответствующие требованиям заказчика. Стоит отметить, что предпочтение отдается компаниям с хорошим имиджем и репутацией. Если вы работаете как ИП, для увеличения шансов на выигрыш в тендере стоит рассмотреть смену организационной формы бизнеса - открыть ООО.
Для участия в них участнику потребуется:
- Усиленная цифровая подпись (УКЭП), предоставляется ИП и ООО бесплатно в налоговой
- Счет участника закупок, с которого оплачивается обеспечение заявки
- Регистрация в ЕРУЗ (реестр участников закупок) на сайте госзакупок
- Резервация на счете суммы, необходимой для участия в торгах (требуется для участия на сумму более 1 млн. рублей)
Если сумма по строительному предложению превышает 3 млн. рублей, предъявляются дополнительные требования:
- К заявке нужно приложить допуск СРО (выписку брать не раньше, чем за месяц до окончания приема заявок)
- Внести в фонды СРО два взноса - в фонд обеспечения обязательств по договорам и фонд возмещения вреда.
При участии в торгах свыше 5 млн. рублей компании необходимо подтвердить квалификацию (пройти аккредитацию на ЭТП).
Обратите внимание: к каждому предложению прикладывается описание требований и прописываются особые условия. С ними важно ознакомиться до подачи заявки на участие.
Где искать строительные тендеры?
На сайте госзакупок выложены государственные запросы на строительство. Госзаказы размещаются на 8 электронных площадках:
- РТС-тендер
- Сбербанк-АСТ
- ЭТП ГПБ
- ЕЭТП РОСЭЛТОРГ
- ГУП АГЗ РТ
- ЭТП НЭП
- ЭТП ТЭК – Торг
- АСТ ГОЗ
Если участник прошел регистрацию в ЕИС, доступ к 8 ЭТП из списка предоставляется автоматически. Существует и девятая площадка, она предназначена для государственных оборонзаказов и требует специального допуска.
Коммерческие публикуются на частных ресурсах. Доступ к большинству коммерческих ЭТП платный. Таких площадок очень много, но нет смысла регистрироваться на каждой. Выбирайте только те ресурсы, тендеры на которых соответствуют вашей специфике.
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