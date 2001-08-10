Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Идеальный английский газон сегодня обустроить может любой человек. Кто-то выбирает классический вариант с посевом травы, ее дальнейшим выращиванием, а кто-то отдает предпочтение рулонному варианту. Но приобрести качественный рулонный газон или хорошие семена бывает недостаточным, чтобы получить в итоге лужайку перед домом, которой будут завидовать все соседи. Рекомендуют специалисты использовать некоторые решения для оптимизации процесса создания качественного газона.

Геотекстиль для создания идеального ровного и красивого газона

Речь идет о геотекстиле и перейдя по ссылке https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geotekstil/dlya-gazonov/ можно более подробно узнать о данном материале. Это решение предназначено для создания основания в грунте. Использование геотекстиля позволит:

получить необходимый рельеф;

исключить ямы и провалы;

получить дополнительное средство дренажа;

продлить срок эксплуатации.

разделить слои почвы.

Также применение материала благоприятно сказывается и на качестве флоры, ускоряя рост травы и обеспечивая насыщенность цвета.

Решения для защиты урожая

Геотекстиль вообще незаменим во всех вопросах, где требуется обеспечить надежное основание. Так, сетки из данного материала активно применяются при укладке дорожного полотна, повышая его прочность и продлевая срок использования. В целом, геотекстиль отличается своей универсальностью, поэтому его можно применять и в других целях. На сайте https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geotekstil/ukryvnoy/ представлен большой выбор продукции, которая высоко ценится дачниками и аграриями.

Такой укрывной геотекстиль служит прекрасным средством защиты сельскохозяйственных культур. Он способен справиться с абсолютно разными угрозами, в первую очередь помогает уберечь молодые побеги от заморозков. Прекрасно борется с сорняками и вредителями. Материал отлично зарекомендовал себя и как средство, способствующее уменьшению высыхания почвы. Отмечают фермеры и тот факт, что использование геотекстиля заметно повышает урожайность и ускоряет созревание плодов.

Сегодня можно встретить большое количество инновационных универсальных решений, которые используются в разных сферах. Среди них и геотекстиль, который активно применяется в строительстве дорог, обустройстве газонов и как укрывной материал в сельском хозяйстве.