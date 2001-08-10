Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на качество спецтехники известных производителей, она все равно со временем нуждается в ремонте, так как в процессе эксплуатации происходит естественный износ деталей. Необходимость замены запчастей начинается после установленного производителем фиксированного пробега. Для восстановления работоспособности автотранспорта чаще всего требуются новые комплектующие детали. Замену износившихся запчастей не следует откладывать до лучших времен, поскольку даже одна незначительная поломка приведет к более сложной проблеме. Специалисты Компании ООО "УралТрейдЦентр" всегда готовы помочь в подборе как оригинальных запасных частей, так и аналогов высокого качества.

Основные виды запчастей

Перечень комплектующих узлов и деталей достаточно большой, но можно выделить самые дорогостоящие:

Двигатель - отличается от прочих узлов в технических характеристиках, назначении и конструктивном исполнении;

Трансмиссия - работает в паре с двигателем;

Катки опорные и поддерживающие;

Мосты и гусеницы;

Муфты сцепления;

Ходовые части и механизмы управления;

Расходные материалы.

При отказе работы спецтехники сложно определить причину поломки без предварительной диагностики транспортного средства. Во избежание лишних расходов денежных средств для точного выявления причины отказа работоспособности спецтехники ее диагностируют с использованием специальных стендов.

В процессе ремонта рекомендуется использовать оригинальные детали или те, которые выполнены по лицензии производителя, лишь в этом случае гарантируется бесперебойная работа техники значительно дольше указанного гарантийного срока. Выбирая запчасти, следует помнить, что их производят на разных заводах. Поэтому и качество в зависимости от производителя может отличаться. Чтобы не прогадать в этом вопросе, необходимо приобретать расходники и комплектующие только у проверенного поставщика, такого как Компания ООО "УралТрейдЦентр"

Эксплуатация ходовой части экскаватора

Недостаточное натяжение гусениц может привести к прекращению работоспособности экскаватора. Это способствует ускоренному изнашиванию подшипников, шестеренок, штифтов и других трущихся деталей. Во избежание этого специалисты каждый день осматривают звездочки гусениц в поисках отколотых зубьев и утерянных болтов. Рекомендуется в экскаватор установить гусеничные башмаки самой малой ширины. Это повышает проходимость техники и значительно увеличивает эксплуатационный ресурс гусениц. Несмотря на это, для слишком мягкого грунта используются самые широкие башмаки.

Причины ускоренного износа помпы двигателя

Самыми распространенными являются две причины: износ крыльчатки и течь уплотнительных колец вала. При протечке водяного насоса эксплуатировать спецтехнику нельзя. Если не прекратить работу, двигатель перегреется и заклинит, что повлечет за собой дополнительные расходы. Уплотнители вала помпы предотвращают протечку охлаждающей жидкости. Ускоренный износ уплотнительных колец может быть вызван известковыми отложениями, ржавчиной, какой-либо грязью. Она попадает в водяной насос и циркулирует в системе с охлаждающей жидкостью. Уплотнительные кольца вала испытывают постоянные нагрузки от приводных ремней, что тоже сокращает срок эксплуатации помпы.

Второй причиной ускоренного выхода из строя водяного насоса является быстрый износ контрафактных запчастей. Поскольку у металла отмечается так называемая усталость, то современные крыльчатки изготавливают из текстолита и прочного пластика. У этих материалов полностью отсутствует такое явление, как деградация механических свойств. Они не ржавеют и не разрушаются от времени. Благодаря таким крыльчаткам, эксплуатационный ресурс помпы увеличивается многократно. При уменьшении уровня образования водяных пузырьков повышается эффективность охлаждения двигателя.

Источник:https://utc1.ru/