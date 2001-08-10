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Основные виды бумаги и назначение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тонкий листовой материал используется для письма, печати и технических целей. Бумага изготавливается преимущественно из растительных волокон. Есть множество ее видов: рисовальная, обложечная, картографическая, тетрадная, чертежная, этикеточная, папиросная, обойная и пр. Весь сортамент объединяет легкий вес — масса листов в 1 м2 бывает до 250 г.
Популярные виды бумаги
Технологии позволяют создавать большое разнообразие материалов. Например, при нанесении клеевого верхнего слоя получают гуммированную бумагу, приклеивающуюся к предметам при намачивании. При изготовлении устойчивого к микроорганизмам материала используют бактерицидные добавки. Так получают тонкую обертку для хранения скоропортящихся продуктов.
Рассмотрим наиболее популярные виды.
Газетная бумага
Тонкий материал предназначен для печати периодических изданий. Из-за экологичности газетная бумага может использоваться в качестве оберточной для пищевых товаров.
Она имеет невысокую цену. Из-за пористой структуры хорошо впитывает печатную краску и быстро сохнет. Тонкий материал не предназначен для тиснения, высечки, биговки.
Существует 4 её марки:
- «А» — для высокоскоростных станков (ВС), изданий с преимущественно черно-белыми иллюстрациями и разрешением до 36 лин/см;
- «Б» — для рулонных агрегатов, текстов, растровых и штриховых ч/б изображений с линиатурой растра до 36 лин/см;
- «О» — для машин типа ВС, создания изображений ч/б и цветных в пределах до 40 лин/см;
- «В» — для печатного оборудования вида ВС, изданий с растровыми, штриховыми ч/б и цветными иллюстрациями.
Белизна — не менее 60%. Из-за значительного содержания в составе древесины она быстро желтеет и теряет прочность. Самым плотным и качественным считается лист марки «В».
Офсетная бумага
ОБ — основной материал для полиграфии и офисной техники. Продукция предназначена для печати текстов и иллюстраций на офсетных машинах. Допускается применение листов на лазерных и струйных принтерах.
Что изготавливают из офсетной бумаги:
- документы;
- листовки;
- полноцветные журналы;
- флаеры;
- каталоги;
- репродукции;
- афиши.
Офсетная бумага не желтеет со временем. Для повышения прочности и снижения деформации она покрыта проклеивающим слоем. Плотность ОБ минимум в 2 раза выше, чем ГБ. Офсетный лист выпускается с GSM 60-220 г/м2 против 35-60 г/м2 у газетных аналогов.
Оберточная бумага
Для упаковки медикаментов, пищи и промышленных изделий существует оберточная бумага. Она «дышит», что предотвращает порчу продуктов и образование конденсата.
Изготавливается из древесного волокна. Ее качество регулирует ГОСТ 8273-75. По стойкости к нагрузкам и составу ОБ делится на 9 марок: «А», «Б», «В», «Г», «О1», «О2», «Д», «Е», «Ж».
Бумага классов «А» и «Б» выпускается из сульфатной целлюлозы. Материал чаще всего используется для пищевых продуктов. Марки «В» и «Г» изготавливается из сульфитных волокон. При этом сырье подвергается обработке солями серной кислоты и диоксида. Бумага имеет коричневый оттенок и чаще применяется для упаковки промышленных товаров.
Продукция «О1», «О2» имеет смешанный состав и отличается белым цветом. При производстве ОБ класса «Д» применяется целлюлоза, полуцеллюлоза и древесная масса. Грубый материал с шероховатой поверхностью бурого цвета предназначен для технических целей.
Бумага «Е» изготавливается из отходов, макулатуры. К марке «Ж» относят виды ОБ, которые не подходят по составу к другим маркам.
Мешочная бумага
Мешки и конверты под пищевые продукты, строительные смеси, удобрения изготавливаются из мешочной бумаги. Это экологичная упаковка с определенным запасом прочности.
Различают 4 группы материалов по назначению:
- «М» — для мешков под товары, которые хранятся, перевозятся в условиях нормальной влажности;
- «П» (ламинированные полиэтиленом) — для упаковки гигроскопичных грузов, агрессивных химикатов, удобрений;
- «В» (влагопрочные) — для хранения и перевозки продукции в условиях повышенной влажности;
- «Б» (битумированные) — для мешков под малогигроскопичные удобрения, химикаты.
При изготовлении МБ применяется небеленая сульфатная целлюлоза из хвойных пород дерева. Материал может использоваться для нанесения текста, логотипов и других изображений.
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