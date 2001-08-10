Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тонкий листовой материал используется для письма, печати и технических целей. Бумага изготавливается преимущественно из растительных волокон. Есть множество ее видов: рисовальная, обложечная, картографическая, тетрадная, чертежная, этикеточная, папиросная, обойная и пр. Весь сортамент объединяет легкий вес — масса листов в 1 м2 бывает до 250 г.

Популярные виды бумаги

Технологии позволяют создавать большое разнообразие материалов. Например, при нанесении клеевого верхнего слоя получают гуммированную бумагу, приклеивающуюся к предметам при намачивании. При изготовлении устойчивого к микроорганизмам материала используют бактерицидные добавки. Так получают тонкую обертку для хранения скоропортящихся продуктов.

Рассмотрим наиболее популярные виды.

Газетная бумага

Тонкий материал предназначен для печати периодических изданий. Из-за экологичности газетная бумага может использоваться в качестве оберточной для пищевых товаров.

Она имеет невысокую цену. Из-за пористой структуры хорошо впитывает печатную краску и быстро сохнет. Тонкий материал не предназначен для тиснения, высечки, биговки.

Существует 4 её марки:

«А» — для высокоскоростных станков (ВС), изданий с преимущественно черно-белыми иллюстрациями и разрешением до 36 лин/см;

«Б» — для рулонных агрегатов, текстов, растровых и штриховых ч/б изображений с линиатурой растра до 36 лин/см;

«О» — для машин типа ВС, создания изображений ч/б и цветных в пределах до 40 лин/см;

«В» — для печатного оборудования вида ВС, изданий с растровыми, штриховыми ч/б и цветными иллюстрациями.

Белизна — не менее 60%. Из-за значительного содержания в составе древесины она быстро желтеет и теряет прочность. Самым плотным и качественным считается лист марки «В».

Офсетная бумага

ОБ — основной материал для полиграфии и офисной техники. Продукция предназначена для печати текстов и иллюстраций на офсетных машинах. Допускается применение листов на лазерных и струйных принтерах.

Что изготавливают из офсетной бумаги:

документы;

листовки;

полноцветные журналы;

флаеры;

каталоги;

репродукции;

афиши.

Офсетная бумага не желтеет со временем. Для повышения прочности и снижения деформации она покрыта проклеивающим слоем. Плотность ОБ минимум в 2 раза выше, чем ГБ. Офсетный лист выпускается с GSM 60-220 г/м2 против 35-60 г/м2 у газетных аналогов.

Оберточная бумага

Для упаковки медикаментов, пищи и промышленных изделий существует оберточная бумага. Она «дышит», что предотвращает порчу продуктов и образование конденсата.

Изготавливается из древесного волокна. Ее качество регулирует ГОСТ 8273-75. По стойкости к нагрузкам и составу ОБ делится на 9 марок: «А», «Б», «В», «Г», «О1», «О2», «Д», «Е», «Ж».

Бумага классов «А» и «Б» выпускается из сульфатной целлюлозы. Материал чаще всего используется для пищевых продуктов. Марки «В» и «Г» изготавливается из сульфитных волокон. При этом сырье подвергается обработке солями серной кислоты и диоксида. Бумага имеет коричневый оттенок и чаще применяется для упаковки промышленных товаров.

Продукция «О1», «О2» имеет смешанный состав и отличается белым цветом. При производстве ОБ класса «Д» применяется целлюлоза, полуцеллюлоза и древесная масса. Грубый материал с шероховатой поверхностью бурого цвета предназначен для технических целей.

Бумага «Е» изготавливается из отходов, макулатуры. К марке «Ж» относят виды ОБ, которые не подходят по составу к другим маркам.

Мешочная бумага

Мешки и конверты под пищевые продукты, строительные смеси, удобрения изготавливаются из мешочной бумаги. Это экологичная упаковка с определенным запасом прочности.

Различают 4 группы материалов по назначению:

«М» — для мешков под товары, которые хранятся, перевозятся в условиях нормальной влажности;

«П» (ламинированные полиэтиленом) — для упаковки гигроскопичных грузов, агрессивных химикатов, удобрений;

«В» (влагопрочные) — для хранения и перевозки продукции в условиях повышенной влажности;

«Б» (битумированные) — для мешков под малогигроскопичные удобрения, химикаты.

При изготовлении МБ применяется небеленая сульфатная целлюлоза из хвойных пород дерева. Материал может использоваться для нанесения текста, логотипов и других изображений.