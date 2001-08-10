Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудников компании называют ее первыми клиентами. Поэтому важно заботиться о комфорте офисного персонала. Если хотите, чтобы ваши сотрудники с удовольствием приходили на работу и выполняли свои должностные обязанности в светлом и спокойном месте, выбирайте международный деловой квартал Сириус Парк. Он объединяет 6 корпусов, оформленных в стиле hi-tech. Сочетание красного кирпича и панорамного остекления позволяет сделать фасад узнаваемым.

Внутри делового квартала вас ждут два атриума, используемые, как общие зоны отдыха. Но главное преимущество БЦ Сириус Парк – комфортные офисные пространства разных размеров. Там можно сделать кабинеты руководителей, расположить сотрудников определенных отделов или организовать коворкинги для удаленных специалистов.

За доступ на верхние этажи корпусов отвечают вместительные пассажирские лифты. Если в зданиях произойдет возгорание, ваши сотрудники узнают об этом, услышав пожарное оповещение. Также деловой квартал предполагает круглосуточную охрану территории и систему видеонаблюдения.

Аренда офисов в БЦ Сириус Парк

Арендаторы БЦ Сириус Парк – это отдельное бизнес-сообщество с поддерживающей средой. Оно позволяет получать полезные контакты и увеличивать клиентский портфель. Это еще одно преимущество в пользу аренды помещения в данном деловом квартале.

Офисы нечасто освобождаются, потому что бизнес-центр заинтересован в долгосрочном партнерстве. Однако, при должном усилии можно обнаружить свободные помещения с отделкой или без ремонта. Есть офисы смешанной, открытой или кабинетной планировки. Количество рабочих мест зависит от площади помещения.

Аргументы в пользу Сириус Парк:

комфортная температура во всех помещениях – центральное кондиционирование воздуха, приточно-вытяжная вентиляция;

корпоративный транспорт – ваши сотрудники приедут к нужному корпусу БЦ на фирменном бесплатном автобусе;

нет ограничений по расположению мебели – можете обустраивать рабочие зоны по своему усмотрению;

ультрасовременные инженерные коммуникации – доступ к электроэнергии, воде и связи без перебоев;

круглосуточный доступ в здания – ваши сотрудники могут работать в комфортном для себя режиме.

Перевозите мебель, заключайте договор с провайдером и начинайте работу в БЦ Сириус Парк! Вашим сотрудникам понравятся светлые помещения, которые расположены в зданиях с хорошей инфраструктурой.