Когда продавать апартаменты в новостройке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие люди занимаются инвестированием в недвижимость. Чаще всего они покупают ее на этапе котлована. А во время строительства или после сдачи в эксплуатацию продают. Разница в стоимости позволяет выйти в плюс и получить существенный доход. Продать апартаменты в Санкт-Петербурге можно по ссылке https://spb.etagi.com/zastr/apartamenty/ с помощью компании "Этажи". Она осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости более 21 года. За это время заслужила хорошую репутацию, потому что заботится о безопасности клиентов.
Момент продажи
В среднем стоимость недвижимости на этапе котлована на 25% ниже, чем у предложений на вторичном рынке. Поэтому инвестирование в них выгодно. Продажа может происходить в трех временных отрезках:
- На этапе строительства, если недвижимость значительно выросла в стоимости.
- После сдачи дома в эксплуатацию. Цена апартаментов увеличивается как минимум из-за того, что потенциальному покупателю не нужно ждать окончания строительства. После заключения сделки купли-продажи он может сразу заселяться или делать ремонт, если тот отсутствует.
- Спустя некоторое время после окончания строительства. Обычно так поступают, если видна хорошая перспектива развития района: транспортная инфраструктура, расположение рядом со зданием магазинов, аптек и прочего. Чем выше комфортабельность, тем дороже стоит недвижимость.
При желании продать апартаменты можно в любой период. Но со временем они всегда увеличиваются в стоимости, а развитие инфраструктуры благоприятно на это влияет.
Почему апартаменты в новостройках популярны
Качество новостроек гораздо выше, чем у более старых зданий. Это обусловлено использованием современных строительных технологий, которые позволяют эффективно сохранять тепло внутри помещений. Также используются новая электрика, рабочие лифты и негорючие отделочные материалы, обеспечивающие безопасность.
Площадь в новых апартаментах используется более рационально: чаще всего отсутствуют смежные комнаты, ниши и лишние углы. Благодаря этому проще заниматься меблировкой помещений.
Выгода инвестирования в недвижимость на стадии котлована или во время постройки неоспорима. Апартаменты в Санкт-Петербурге можно продать в любой момент, получив в результате доход — разницу между первоначальной стоимостью и реальной. Сделать это можно с помощью компании "Этажи".
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