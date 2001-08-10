Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любая торговая деятельность является спекулятивной, особенно если речь идет не о цепочке производитель - покупатель, а о посредниках. Ведь принцип заключается в том, чтобы купить товар дешевле и продать его дороже. Касается это как материальных благ, так и других инструментов, в первую очередь тех, которыми торгуют на биржах. И вот когда осуществляется продажа, тогда и подсчитывается результат, а именно сумма прибыли или возможно убытка.

Общее понятие маржи

Разница между затратами на покупку/производство товара и полученным доходом, называется маржа. Что такое маржа и ее особенности можно узнать на сайте https://finanso.com/ru/blog/biznes/marzha-chto-eto/ там более подробная информация и наглядные примеры. Что же касается доступного объяснения сути данного явления, то многие новички в сфере финансов, путают его с такими показателями как чистая прибыль. Кто-то может вспомнить и о торговой наценке, которая также представляет собой классический "навар".

Финансовые показатели по отдельному товару

Но если вникнуть глубже, то есть существенные различия во всех этих понятиях. Так, чистая прибыль определяется по итогам деятельности предприятия за определенный период, обычно минимум это месяц, но при желании можно анализировать и ежедневно. Маржа характеризует результат по конкретному товару - за сколько он был куплен или его себестоимость и сколько удалось выручить после продажи. Поэтому прибыль показывает результат всего предприятия, а маржа в разрезе каждого товара, который реализует компания.

Валютные операции и разница в курсе

В некоторых сферах данный инструмент является гораздо более важным, чем другие экономические показатели. Это в первую очередь, торговля валютой. Здесь не может быть чистой прибыли или валового дохода, а только существует валютная маржа, которая рассчитывается с каждой сделки. Если валюта была продана по курсу выше, чем она приобреталась, тогда получается положительная маржа. Если же трейдер или пункт обмена валют сработал в убыток, тогда речь идет об отрицательном показателе.

Финансисты и экономисты оперируют различными показателями и инструментами для анализа деятельности. Не последнюю роль в этом играет маржа, она помогает оценить финансовые показатели каждой позиции товара, выявить отклонения и принять соответствующие меры, к примеру снизить себестоимость или увеличить наценку.