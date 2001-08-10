Как молодой марке завоевать популярность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На рынке заняты многие ниши, однако коммерческая деятельность развивается, регулярно появляются новые бизнесмены. Для старта бизнеса важно позиционирование. Узнаваемый бренд увеличивает лояльность аудитории к компании, ее товарам и услугам.

Полный спектр услуг предлагает брендинговое московское агентство FORCE GEAR. Ряд его компетенций значительно шире того, что могут предложить в дизайн-студиях.

Роль брендинга в развитии бизнеса

Вложения бизнесменов на работу бренд-менеджеров окупаются. Результат их работы - красивое представление новой компании или товара на широкую аудиторию, организация положительной маркетинговой кампании, увеличение продаж в плотной конкурентной среде.

Брендинговое агентство делает любой продукт:

заметным;

привлекательным;

узнаваемым;

ожидаемым;

вызывающим доверие.

Благодаря этому молодые организации развиваются в окружении конкурентов, получают клиентов, сохраняют жизнеспособность.

Грамотное позиционирование – залог успеха молодой торговой марки. Визуальный образ и графические коммуникации укрепляют позиции бренда, завоевывают доверие потребителей, мотивируют купить конкретный товар.

Создание названия торговой марки

Название – это важный элемент любого бренда, компании, отдельного продукта. Оно необходимо для мотивации к покупке. К неймингу предъявляется ряд требований:

лаконичность;

запоминаемость;

соответствие продукту, ценностям компании;

донесение ценностей;

взаимосвязь с основным слоганом;

отсутствие неоднозначных ассоциаций;

охраноспособность при регистрации товарного знака.

Готовясь к выходу на рынок или запуску нового продукта, следует заказать эффективный нейминг. Это хороший инструмент для распространения товара.

Дизайн упаковки

Мир живет в век изображений, когда графика и дизайн влиятельнее текста. Покупатели сначала обращают внимание на яркую оригинальную упаковку, а после изучают информацию о составе продукта, другие полезные данные. При равнозначных данных клиенты делают выбор по удобству, стилю и красоте флакона, коробки, иной тары.

Если производитель желает увеличить продажи, то ему важно проработать дизайн каждой упаковки. Делегируйте эти задачи профессионалам. Они проведут изучение поведения целевой аудитории, проанализируют её покупательскую способность, сравнят предложения конкурентов местного и регионального уровня. На основе полученных результатов будет создано несколько макетов, из всех будет выбран один. Прототип будет дорабатываться до полного соответствия всем запросам заказчика.

Вид упаковки - дополнительный источник рекламы, уделяйте ему внимание. Для роста продаж маркетологи рекомендуют периодически проводить ребрендинг коробок, флаконов, чтобы они соответствовали тенденциям и приоритетам покупателей. Дизайнеры агентства FORCE GEAR разработают макет, который может стать классикой в своем сегменте. Для этого необходимо провести комплексную разработку бренда, продумать маркетинговую стратегию новой марки.

Комплексная разработка бренда

В пакет входит разработка названия, слогана, логотипа, маркетинговой стратегии, создание айдентики, оформление офиса в фирменном стиле. Данные инструменты грамотно выстраивают коммуникацию с потребителями, расширяют клиентскую базу, увеличивают прибыль производителя. Это является главной целью любого дела. С помощью грамотного брендинга молодая марка удержится на рынке, укрепит позиции среди конкурентов с аналогичным товаром. Только таким образом можно прийти к успеху.