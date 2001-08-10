Какой бывает гравировка на браслетах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Браслет на руку – модный, интересный аксессуар. Он отлично подчеркнет любой образ: от строгой мужской классики до легкой женственности. Мода на ювелирные изделия постоянно меняется, но браслеты с качественной гравировкой на пластине всегда остаются в тренде.
Гравировка представляет собой узор или надпись на браслете, причем стиль орнамента может быть абсолютно любым. Однако гравировка с надписью является самой популярной. Как правило, ее наносят на браслеты с пластинкой. Чаще всего надписи выполняют на русском и английском языках. Можно написать отдельное слово или же фразу, причем шрифт букв подходит любой – обычный печатный или красивый прописной, все зависит от вашего вкуса и желания.
Идеи надписей
Для мужских и женских браслетов слова и фразы отличаются. Мужчины нередко пишут на браслетах:
- название футбольного или спортивного клуба;
- интересные цитаты.
Женщины отдают предпочтение романтичным надписям, зачастую цифрам, например:
- дату бракосочетания;
- день начала отношений;
- дату своего рождения.
Также можно написать имя своего супруга. Вариантов масса, исключение составляют парные браслеты. В этом случае подбирают одну фразу, символизирующую отношения, и наносят ее на аксессуары влюбленных. Кроме того, мужчина или женщина дарят своей второй половинке именной браслет, на котором написаны слова любви или пожелания.
Виды браслетов
Гравировка наносится на металлические и кожаные аксессуары. Стальные браслеты отличаются прочностью и долговечностью. Отполированный металл ярко блестит в естественном и искусственном свете, не темнеет под действием солнечных лучей, морской воды или химических веществ.
Кожаные изделия также прослужат в течение длительного времени. В отличие от стали они мягче, приятнее на ощупь и теплее. Такой браслет подходит для ежедневного ношения, ведь натуральная кожа отлично сочетается с различными образами.
Сегодня браслеты с гравировкой на заказ пользуются популярностью среди частных и юридических лиц. Их используют в качестве подарков, способных напоминать о событиях из корпоративной или личной жизни. Такой аксессуар можно преподнести друзьям, знакомым, коллегам, родственникам всех возрастов, даже подросткам и детям. Изделия изготавливаются по стандартному макету или эскизу заказчика.
Браслеты с гравировкой – интересный и яркий аксессуар, отражающий индивидуальность человека. В большинстве случаев на кожаные или металлические украшения наносятся надписи разными шрифтами. В мужских и женских вариантах стиль написания и фразы отличаются, исключение составляют парные браслеты для возлюбленных или близких друзей.
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