Портрет по фотографии – новое веяние в искусстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Еще в начале XXI века желающим сделать портрет приходилось в течение нескольких часов позировать художнику. Сейчас все изменилось – чтобы получить яркий и стильный портрет, достаточно отправить свои фотографии специалисту.
Снимки подбираются заказчиком самостоятельно, после чего предстоит определиться с образом, стилем и направлением. Можно продумать свой вариант, рассказать мастеру, какой представляете готовую работу.
Стили портретов
Техник выполнения данных заказов очень много, встречаются классические картины и современные тренды, к которым относится:
- Дрим-арт – яркий и живописный метод по художественной обработке. Основному образу придается максимальная реалистичность, а фон создается в насыщенных тонах.
- Поп-арт – таким способом выполняют постеры, афиши к мультфильмам и фильмам, где использованы цвета, помогающие выделить человека на общем фоне.
- Диджитал – работа в таком стиле понравится любителям цифровых технологий. Этот способ предполагает выделение плавных линий и четких силуэтов.
- В образе – классический портрет, выполняемый после фотосессии. Он должен соответствовать определенным требованиям, а именно, фотографу необходимо правильно выстроить свет и подобрать подходящую позу. Классическое направление отличается техничностью исполнения. А основной акцент делается на глаза человека.
Портрет по фотографии на заказ выполняется и по другим стилям.
Как выбрать фотографии
Для портрета необходимы изображения с достаточно высоким разрешением – если картина будет большой, то низкое качество фотографии станет очень заметно. Важным критерием в подборе фотокарточки является ее размер – он должен максимально соответствовать величине холста.
При заказе онлайн обычно принимают фотографии в форматах JPG, PNG или GIF. Фотографии с компьютера или телефона отправляются как файл, без сжатия. Нередко портреты дополняют интерьер комнаты или рабочего кабинета. Поэтому в пожеланиях к работе можно указать конкретные цвета, которые будут гармонировать с обстановкой помещения.
Портрет как подарок
Дорогому человеку всегда хочется подарить что-то оригинальное и запоминающееся. Таким презентом может стать портрет на холсте. Это универсальное решение, подходящее практически каждому близкому человеку: маме, папе, бабушке, тете, брату, мужу, подруге. Также уместно преподнести такой презент коллегам на работе.
Сегодня набирают популярность портреты, сделанные по фото. Техник выполнения работ уже много, и каждая из них имеет свою изюминку. Такие изделия станут отличным подарком для близких родственников или коллег.
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