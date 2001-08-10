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Работа светодиодных ламп и преимущества их использования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Условное обозначение LED известно как светоизлучающий диод или электролюминесценция. Свет излучается в виде электромагнитного излучения. Светоизлучающий диод имеет два полюса: анод и катод. Он состоит из полупроводниковых материалов и пропускает электричество только в одном направлении. Провод соединяет светодиодный чип с анодом, а желоб рефлектора контактирует с катодом. Все компоненты закреплены в пластиковой линзе. Благодаря небольшому размеру (всего несколько миллиметров), в одну трубку встроено большое количество светодиодных чипов.
Преимущества светодиодных ламп:
- Без ртути: в отличие от люминесцента, светодиоды не содержат ртути. Это делает их экологически чистыми и безвредными для здоровья.
- Направленный свет: светодиодные лампы целенаправленно излучают свет. Это означает, что он излучается только в желаемой области, а не во всех направлениях, как в случае с люминесцентными приборами.
- Высокая эффективность: современная светодиодная технология делает лампы примерно на 40% более энергоэффективными, чем обычные люминесцентные лампы.
- Отсутствие мерцания: светодиодные лампы не мерцают и безопасны для здоровья.
- Продолжительность жизни составляет 50000 часов. На практике при средней продолжительности работы около 60 часов в неделю они будут работать около 15 лет. Для сравнения: обычный люминесцентный прибор необходимо заменить почти через 30000 часов. Благодаря их устойчивости светодиоды даже используются в обустройстве УФ LED сушек
- Безосколочная: светодиодные приборы изготовлены из поликарбоната (ПК). Этот прочный материал похож на обычное стекло, из которого сделаны люминесцентные лампы. Преимущество ПК в том, что он небьющийся и, следовательно, особенно прочный.
Недостатки светодиодных трубок:
Высокие затраты на приобретение: первоначальная стоимость покупки современной светодиодной продукции выше, чем у люминесцентных ламп. Но более высокие затраты того стоят! Светодиоды окупаются уже через несколько лет, что стало возможным благодаря энергоэффективной технологии, т. е. низкому энергопотреблению.
Как работает люминесцентная лампа?
Люминесцентная лампа — это газоразрядный прибор низкого давления. Трубка заполнена газом, и покрыта люминесцентным люминофором. Он преобразует УФ-свет, излучаемый газовой начинкой, в видимый свет. Раньше эта технология была революционной, но теперь ее заменили светодиоды. Светодиодные лампы не только более долговечны, но и намного эффективны, и в то же время обладают такими же характеристиками.
Преимущества люминесцентных ламп:
- Низкие затраты на производство.
- Широкий диапазон цветовых температур (от теплого белого до холодного белого).
- Рассеянный свет с углом луча 360° идеально подходит в качестве основного освещения.
Недостатки люминесцентных ламп:
- Мерцание света может оказывать негативное воздействие на здоровье: чрезмерное напряжение глаз, головные боли и мигрени.
- Мерцание не подходит для видео или фотографий: оно создает зеленоватый или желтоватый оттенок и значительно ухудшает качество записи.
- Рассеянный свет не подходит, если нужен небольшой угол луча, чтобы осветить определенную область или специальный объект.
Источник: https://smart-uv.ru/
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