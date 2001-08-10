Как выбрать фотографа для детской фотосессии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы хотите сделать качественные фотографии вашего ребенка, очень важен выбор фотографа. Заказать детскую фотосессию вы можете на сайте photovoronezh.ru. Расскажем, на что обратить внимание при выборе исполнителя.

Обязательно уточните, есть ли у фотографа опыт работы с детьми. Попросите показать примеры работ. Даже самый опытный специалист может не найти общий язык с малышом, если у него нет такой практики.

Обсудите идеи и образы для съемки. Возможно нужно будет подготовить реквизит и аксессуары. Фотограф также должен подготовиться: выбрать и настроить оборудование, продумать декорации и освещение, если съемка будет в студии, или выбрать локации для уличной фотосессии.

Изучите отзывы клиентов. Лучше смотреть отзывы не на личном сайте фотографа, а на сторонних ресурсах, например, в тематических группах в социальных сетях.

Если возможно, познакомьте ребенка с фотографом заранее. Так он будет чувствовать себя спокойнее во время съемки. Если малыш очень скромный и стеснительный, подготовьте его к фотосессии заранее, расскажите как все будет проходить.

Вам должно быть легко и комфортно общаться с фотографом. Только так вы сможете получить качественные снимки. Не бойтесь предлагать свои идеи и высказывать пожелания. Настоящий специалист обязательно выслушает вас и постарается воплотить в жизнь все ваши идеи. Если это невозможно, фотограф предложит свое видение, но ни в коем случае не будет настойчиво навязывать свою точку зрения.

Как подготовить ребенка к фотосессии, чтобы получить качественные фотографии:

Расскажите ребенку, куда и зачем вы идете, сколько это продлится, и что от него требуется.

Выберите удобную одежду и обувь. Если съемка будет на улице, возьмите зонт и дополнительную теплую одежду.

Запаситесь лакомствами для ребенка, возьмите с собой его любимую игрушку. Это позволит поднять настроение, если малыш устанет или заскучает.

Продумайте образы для фото. Например, если планируется семейная фотосессия, можно надеть одинаковую одежду.

Самые живые и естественные фотографии получаются тогда, когда ребенок не знает, что его снимают. Поэтому важно хорошо продумать локацию для съемки. Можно выбрать парк развлечений или детскую площадку, где малышу будет чем заняться. Так ваш ребенок хорошо проведет время, а вы получите яркие фотографии, которые долго будут вас радовать. Запишитесь на фотосессию на сайте photovoronezh.ru.