Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Монолитные бетонные здания,конструкции и сооружения имеют высокую прочность и надежность.Бетон материал,не пропускающий влагу.Однако,при заливке бетона могут образовываться швы деформационные и рабочие.Деформационные швы планируются на этапе проектирования объекта и служат для гашения возможных деформаций(сейсмических,осадочных,усадочных)в наиболее нагруженных местах.Рабочие швы образуются в случае,когда свежий слой бетона заливается на уже затвердевший бетон.Рабочие швы также могут быть запланированы и учтены в проектной документации.В монолитной бетонной конструкции именно шов является слабый местом,которое может пропускать влагу.Для гидроизоляции швов(как деформационных,так и рабочих)используется специальная уплотнительная лента гидрошпонка которая предотвращает попадание влаги через швы и защищает сооружение от протечки.

Что такое гидрошпонка?

Гидрошпонка(гидроизоляционная лента,гидропрокладка)применяется для герметизации мест в которых вероятность протечки наиболее высока.Она представляет собой ленту различной ширины,которая устанавливается в промежуток шва и надежно запирает его от попадания влаги.Длина ленты может легко меняться ее можно нарастить.Однако стоит учитывать,что соединение выполняется только встык методом сварки, иначе оно не будет герметичным и будет пропускать влагу.Соединять отрезки изоляции можно одинакового профиля и только из одинаковых материалов сварка резиновой ленты с лентой ПВХ недопустима.Материал из которого изготавливают гидрошпонки поливинилхлорид или каучуковая резина.Он отвечает всем требованиям качества:

Долгий срок службы.Этот показатель должен быть равен как минимум сроку службы самого объекта.

Механическая прочность.Швы подвержены различного рода деформациям,поэтому прокладка должна выдерживать значительные нагрузки,не теряя при этом изоляционных качеств.

Устойчивость в агрессивной внешней среде.Помимо воды,прокладка должна выдерживать воздействие слабых кислотных и щелочных растворов без потери свих свойств.

Химическая инертность.Прокладка не должна вступать ни в какие химические реакции для обеспечения максимальной защиты шва.

Гидрошпонки используются при строительстве сооружений,которые могут быть затоплены грунтовыми водами.Как правило,эти здания находятся под землей резервуары,торговые центры,подземные парковки,бассейны.

Виды гидрошпонки

Гидрошпонка крепится в бетоне благодаря специальным выступам по краям.Форма выступов позволяет зафиксировать ленту в бетоне предельно прочно и неподвижно.

Гидрошпонки делятся на несколько групп:

Внешние(опалубочные).Такие ленты имеют специальный хлястик,с помощью которого они крепятся к опалубке гвоздями.Крепление также можно производить на двусторонний скотч либо клей.Анкерные выступы у ленты наружного размещения располагаются только с одной стороны.Применяется при строительстве новых объектов.В качестве примера можно привести угловую опалубочную гидрошпонку УДВ-210/50 от производителя ГидроКонтур.

Внутренние.Лента имеет симметрично расположенные выступы по краям и фиксируется при помощи проволоки к арматуре.Может использоваться при строительстве новых зданий или сооружений и при ремонте существующих объектов.

В отдельную категорию можно вынести ремонтные гидропрокладки.Они применяются при реконструкции либо ремонте объектов.В качестве примера можно привести угловую ремонтную гидрошпонку РЕМ-У 120/30.Она устанавливается в деформационный шов и обеспечивает его полную герметичность.

Особенности монтажа гидрошпонок

К установке гидрошпонки нужно отнестись ответственно,поскольку после застывания бетона исправить оплошность,допущенную при ее монтаже,можно будет только разрушив бетонную конструкцию.

Прежде,чем приступать к установке изоляции,необходимо убедиться в ее целостности и отсутствии каких-либо внешних повреждений.Для этого производят тщательный осмотр.При нахождении дефектов ленту заменяют.Немаловажным условием является чистота полотна.Это условие необходимо соблюдать для обеспечения максимальной адгезии бетона к фиксирующему выступу прокладки.В противном случае будет нарушена герметичность соединения и влага сможет просачиваться мимо прокладки,просто огибая ее.

Крепление внешних гидрошпонок к опалубке осуществляется таким образом,чтобы избежать возникновения зазоров между прокладкой и опалубкой. Внутренние прокладки должны быть расположены строго по центру шва для сохранения прочностных качеств.Наличие изгибов или деформации ленты недопустимо.Деформированная прокладка может значительно снизить прочность всей конструкции.