Как правильно выбрать компрессорное оборудование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практически все промышленные предприятия используют в своем технологическом процессе компрессорное оборудование. Но в последнее время такие инструменты все больше стали приобретать для домашнего использования.

Как выбрать компрессор

Прежде, чем приступить к выбору инструмента, необходимо четко определиться с его будущим назначением. На сайте компании «Группа Синергия» https://promcompressor.ru/ можно ознакомиться с полным ассортиментом. Но прежде, чем сделать выбор нужно учесть:

мощность;

производительность;

давление.

Также для некоторых будет важна маневренность оборудования и его размер, особенно, если установлено оно будет в гараже или сарае. Например, одними из самых компактных моделей считаются поршневые коаксиальные, а самыми удобными для перемещения ー безмасляные с установленным ресивером.

Компрессорное оборудование снабжает сжатым воздухом пневмоинструмент. По этой причине, когда дело доходит до выбора, необходимо учитывать потребность пневматического инструмента. К примеру, пульверизатору с краской вполне достаточно давления 4 бара, а пескоструйному пистолету и шлифмашине практически всегда требуется больше 7.

Еще один серьезный фактор при выборе ー интенсивность работы компрессора. Чтобы сделать ремонт в доме, не требуется профессиональное оборудование. В настоящее время производители предлагают широкий ассортимент компрессоров: от поршневых до винтовых установок.

Какой компрессор выбрать

Если говорить о небольшом ремонте в доме, то для этих целей стоит рассмотреть поршневые масляные модели. Плюсами такого компрессора являются:

соотношение цена-качество;

автосмазка деталей;

объем резервуара 24-200 литров;

компактность;

максимальное давление 8-10 бар;

мощность 1,5-2,2 кВт.

Пожалуй, это один из самых распространенных видов. Коаксиальные установки могут обеспечивать сжатым газом практически любые пневматические инструменты. Среди недостатков такого оборудования можно отметить низкую производительность. Если же цель ー длительная работа, то можно рассмотреть одну из поршневых моделей с ременным приводом. Ее достоинствами является:

повышенный рабочий ресурс;

термозащита двигателя;

увеличенный масляный картер;

мощность 1,5-3 кВт;

объем резервуара 24-500 литров;

давление 10-15 бар.

К минусам таких компрессоров можно отнести высокий уровень шума и наличие масляных частиц в сжатом воздухе. Поэтому, если предназначение компрессорного оборудования: пищевая, бумажная или химическая промышленность, то выбирать стоит из безмасляных вариантов. А при необходимости бесперебойного функционирования нужно обратить внимание на винтовые компрессоры.

В любом случае человек, который раньше никогда не сталкивался с выбором подобного инструмента, может легко запутаться. Компрессор ー это то оборудование, на котором не стоит экономить. Лучше сразу обратиться к специалистам и подобрать технику, которая прослужит долгие годы.