Как правильно выбрать компрессорное оборудование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Практически все промышленные предприятия используют в своем технологическом процессе компрессорное оборудование. Но в последнее время такие инструменты все больше стали приобретать для домашнего использования.
Как выбрать компрессор
Прежде, чем приступить к выбору инструмента, необходимо четко определиться с его будущим назначением. На сайте компании «Группа Синергия» https://promcompressor.ru/ можно ознакомиться с полным ассортиментом. Но прежде, чем сделать выбор нужно учесть:
- мощность;
- производительность;
- давление.
Также для некоторых будет важна маневренность оборудования и его размер, особенно, если установлено оно будет в гараже или сарае. Например, одними из самых компактных моделей считаются поршневые коаксиальные, а самыми удобными для перемещения ー безмасляные с установленным ресивером.
Компрессорное оборудование снабжает сжатым воздухом пневмоинструмент. По этой причине, когда дело доходит до выбора, необходимо учитывать потребность пневматического инструмента. К примеру, пульверизатору с краской вполне достаточно давления 4 бара, а пескоструйному пистолету и шлифмашине практически всегда требуется больше 7.
Еще один серьезный фактор при выборе ー интенсивность работы компрессора. Чтобы сделать ремонт в доме, не требуется профессиональное оборудование. В настоящее время производители предлагают широкий ассортимент компрессоров: от поршневых до винтовых установок.
Какой компрессор выбрать
Если говорить о небольшом ремонте в доме, то для этих целей стоит рассмотреть поршневые масляные модели. Плюсами такого компрессора являются:
- соотношение цена-качество;
- автосмазка деталей;
- объем резервуара 24-200 литров;
- компактность;
- максимальное давление 8-10 бар;
- мощность 1,5-2,2 кВт.
Пожалуй, это один из самых распространенных видов. Коаксиальные установки могут обеспечивать сжатым газом практически любые пневматические инструменты. Среди недостатков такого оборудования можно отметить низкую производительность. Если же цель ー длительная работа, то можно рассмотреть одну из поршневых моделей с ременным приводом. Ее достоинствами является:
- повышенный рабочий ресурс;
- термозащита двигателя;
- увеличенный масляный картер;
- мощность 1,5-3 кВт;
- объем резервуара 24-500 литров;
- давление 10-15 бар.
К минусам таких компрессоров можно отнести высокий уровень шума и наличие масляных частиц в сжатом воздухе. Поэтому, если предназначение компрессорного оборудования: пищевая, бумажная или химическая промышленность, то выбирать стоит из безмасляных вариантов. А при необходимости бесперебойного функционирования нужно обратить внимание на винтовые компрессоры.
В любом случае человек, который раньше никогда не сталкивался с выбором подобного инструмента, может легко запутаться. Компрессор ー это то оборудование, на котором не стоит экономить. Лучше сразу обратиться к специалистам и подобрать технику, которая прослужит долгие годы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
15:06 5 Марта К Сахалину приближается очередной циклон
16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
10:49 5 Марта Южно-Сахалинск готовится к ремонту дорог
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 11:13 15 Февраля В Южно-Сахалинске девушка провалилась в кипяток
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
Выбор редакции
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?