14:42, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Полезные советы и рекомендации для начинающих инвесторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инвестиции, или вложение денег с целью получения заработка, сегодня весьма популярны. Не в последнюю очередь потому, что данный способ сочетает сразу несколько важных для обычного человека преимуществ. Однако стоит помнить и о некоторых проблемах, которые могут возникнуть у инвестора, и избегать классических ошибок, характерных для новичков.
Плюсы и минусы инвестирования
К преимуществам инвестирования как способа заработка стоит отнести доступность и низкий порог вхождения. Например, всем желающим по ссылке https://livetrader.ru/ доступен сервис Livetrader.ru, позволяющий:
- найти данные по дивидендам с акций российских и зарубежных компаний;
- быстро перевести финансовые показатели из долларов в рубли и обратно нажатием одной кнопки;
- воспользоваться калькулятором дивидендов, рассчитать возможную прибыль;
- оценить рейтинг компании, выпустившей акции, а также её финансовые показатели.
Также для всех желающих ознакомиться с информацией на финансовую тематику доступен блог. А нём представлены тематические материалы, интересные и новичкам, и уже имеющим опыт торговли людям.
При этом необязательно начинать с огромных сумм: старт реален и с бюджетом в 10 тысяч рублей. Этой суммы хватит, к примеру, для покупки акций "Сбербанка", узнать точную стоимость которых можно по ссылке https://livetrader.ru/sber. При этом инвестирование может служить дополнительным каналом дохода, то есть необязательно бросать основную работу.
К недостаткам инвестирования относят достаточно высокие риски: зачастую ситуация в мире способна спровоцировать как резкий рост доходности, так и её обвал. Кроме того, крайне рекомендуется изучить специализированную литературу, чтобы понимать, какую стратегию применить в той или иной ситуации. На это может уйти достаточно много времени.
Рекомендации начинающим инвесторам
Первое, что стоит помнить: инвестирование – это занятие, сопряжённое со значительными рисками. Поэтому крайне важно:
- не вкладывать в него все имеющиеся средства;
- не брать ради вложения в акции кредиты, займы;
- хотя бы поначалу рассматривать инвестиции как дополнительный источник дохода, а не основной вариант заработка;
- не начинать работу с огромных сумм.
Таким образом, оптимальной стратегией новичка будет вложение небольшой суммы, потеря которой не пробьёт «дыру» в бюджете, с целью понимания основных принципов инвестирования.
Помимо этого, важно не поддаваться импульсивным решениям, то есть учиться контролю эмоций. А также осознавать, что некой «волшебной стратегии», которая работает всегда и везде, не существует, поскольку на рынок влияет огромное количество факторов. Многие эксперты также советуют приобретать акции с высоким рейтингом – например, от "Лукойла". Узнать стоимость которых можно по ссылке https://livetrader.ru/lkoh.
Указанные рекомендации помогут получить от инвестирования скорее положительные эмоции, опробовать себя в новом качестве и оценить перспективы данного канала заработка.
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