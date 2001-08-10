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Как выбрать шлагбаум
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во многих ситуациях, когда установить ворота не представляется возможным, многие организации и предприятия предпочитают купить шлагбаум. Данные конструкции служат для эффективного ограничения допуска посторонних лиц на территорию. Шлагбаумы встречаются на железнодорожных переездах, в воинских частях, на парковках и в других местах, где это необходимо. Чтобы правильно выбрать конструкцию, важно знать, на какие ключевые характеристики нужно обратить внимание.
Задачи шлагбаума
Конструктивно шлагбаумы практически не отличаются друг от друга. Они представляют собой устройство с электромеханическим либо гидравлическим приводом и состоят из стрел различной длины, балансировочной пружины-противовеса, тумбы и двигателя с платой управления. Чтобы стрелы не выходили из строя слишком быстро применяют специальные защитные демпферы.
Шлагбаум выполняет следующие защитные функции:
- придание въезду на территорию эстетичный вид,
- контроль въезда и выезда транспортных средств,
- ограничение допуска людей на территорию предприятия, в охраняемый двор, на стоянку и другие объекты,
- экономия времени по допуску людей и транспортных средств и другие задачи.
Главные критерии выбора
Основными параметрами, на которые нужно обратить внимание перед покупкой и установкой изделия, являются:
- Ширина проезда. Стрела шлагбаума должна иметь достаточную длину, чтобы полностью преграждать путь, но и при этом иметь в запасе около метра длины. Автомобиль в такое узкое пространство все равно не пройдет, а сама конструкция будет ощутимо меньше, следовательно, стрела будет подниматься и опускаться быстрее. Это немаловажно, если речь идет про объекты с интенсивным трафиком, например, торговые центры или платные дороги.
- Интенсивность проезда. Шлагбаумы могут быть:
- Малой интенсивности. Такие устройства устанавливают в местах, где стрела будет подниматься всего пару раз в день, например, территория частных домов. Данная характеристика выражается в процентах, например, для низкой интенсивности характерно 30%, т.е. такой шлагбаум предназначен для работы в течение 30% времени из 100%.
- Средней интенсивности. Здесь речь идет про объекты с более высоким трафиком, где шлагбаум, например, должен работать каждые 5 из 10 минут.
- Высокой интенсивности. 100% интенсивность помогает обеспечить до 600 циклов в час. Такие шлагбаумы устанавливают в аэропортах, торговых центрах, паркингах и других объектах.
- Присутствие постоянного охранника. Если у вас в штате есть человек, который будет постоянно присутствовать возле шлагбаума, можно остановиться на покупке механической модели, которую он будет открывать вручную. А если пропуск автомобилей планируется осуществлять дистанционно, тогда следует установить автоматическую модель.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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