Как выбрать шлагбаум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во многих ситуациях, когда установить ворота не представляется возможным, многие организации и предприятия предпочитают купить шлагбаум. Данные конструкции служат для эффективного ограничения допуска посторонних лиц на территорию. Шлагбаумы встречаются на железнодорожных переездах, в воинских частях, на парковках и в других местах, где это необходимо. Чтобы правильно выбрать конструкцию, важно знать, на какие ключевые характеристики нужно обратить внимание.

Задачи шлагбаума

Конструктивно шлагбаумы практически не отличаются друг от друга. Они представляют собой устройство с электромеханическим либо гидравлическим приводом и состоят из стрел различной длины, балансировочной пружины-противовеса, тумбы и двигателя с платой управления. Чтобы стрелы не выходили из строя слишком быстро применяют специальные защитные демпферы.

Шлагбаум выполняет следующие защитные функции:

придание въезду на территорию эстетичный вид,

контроль въезда и выезда транспортных средств,

ограничение допуска людей на территорию предприятия, в охраняемый двор, на стоянку и другие объекты,

экономия времени по допуску людей и транспортных средств и другие задачи.

Главные критерии выбора

Основными параметрами, на которые нужно обратить внимание перед покупкой и установкой изделия, являются: