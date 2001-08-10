Где студенту проходить практику в Казахстане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Где студенту проходить практику в Казахстане зачастую определяет сам университет. Каждое учебное заведение перед окончанием учебного года формирует приказ с датами летней практики учащихся. Также для каждого направления обучения есть свой список организаций, с которыми заключен договор. Он гарантирует, что студент может пройти своего рода стажировку у них в период летних каникул в определенные приказом даты.
Если же вас не устраивают компании из перечня рекомендуемых, можно попробовать внести ту, в которой вы хотите проходить практику. Например, студентка Алина учится на журфаке в казахстанском университете. Она нашла в приказе две радиостанции, три газеты и два телеканала – ни один из предложенных вариантов ее не устраивает. Однако она очень хочет попробовать себя в роли автора в интернет-издании N. Тогда ей нужно прийти в редакцию, рассказать о своих намерениях и узнать, готовы ли они сотрудничать с вузом и подписать необходимые бумаги. То же самое нужно проделать и с университетом. Когда все документы будут готовы, можно приступить к практике.
Если же речь идет о научно-исследовательской практике в Казахстане, то основная сложность заключается не в определении базы практики, а в написании научных статей. Как известно, они должны иметь высокую уникальность. Добиться этого самостоятельно очень трудно. Тогда большинство учащихся республики обращаются в сервис Antiplagiat-killer.kz. С его помощью они легко могут повысить оригинальность в дипломе, в статье, курсовой или любой другой работе. Для этого им не придется подолгу сидеть над рерайтом, перефразировать свой материал. Нужно лишь заполнить на сайте специальную форму и все заимствования будут скрыты, а сам текст никак не изменится. Сервис работает круглосуточно, поэтому воспользоваться услугой можно в любое время.
Если вы не можете определиться, где пройти практику, можно посоветоваться с теми, у кого больше опыта. Обратитесь с вопросом к своему научному руководителю, он точно сможет дать вам пару полезных советов. Кроме того, при выборе базы практики нужно учитывать хотя бы приблизительную тему вашей будущей дипломной. Ведь полученные знания и навыки вы сможете в ней использовать.
Таким образом, мы выяснили, что при решении вопроса о том, где студенту проходить практику в Казахстане, нужно учитывать множество факторов. Это и ваши личные предпочтения, и список организаций от вуза. Даже тема ваша будущей дипломной работы может повлиять на выбор базы практики.
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