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iPhone с операционкой iOS 13: функции, о которых не знает большинство пользователей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вложив солидную сумму в покупку стильного гаджета с всемирно известным логотипом, владельцы рассчитывают использовать его возможности на 100%. Однако о некоторых функциях, предусмотренных разработчиком, они даже не догадываются. Эта консультация, созданная специально для будущих покупателей Айфон 13 в Ташкенте, расскажет об уникальных возможностях новой операционной системы iOS 13, расширяющей функциональные способности смартфонов Apple последнего поколения.
Что предлагает новая iOS 13: уникальные возможности без границ
В числе наиболее интересных и востребованных опций стоит отметить:
- Совместное прослушивание записей с одного телефона. Теперь к гаджету можно подключить сразу две пары AirPods, которые будут отлично взаимодействовать между собой, гарантируя качество включенных записей.
- Выбор оформления своего аккаунта для друзей. Выбирайте имя и фото, которые будут доступны всем абонентам или только тем, кто внесен в ваш список контактов. Есть и альтернативные варианты — мультяшный Memoji с лицом пользователя или Animoji с мимикой владельца.
- Получение полного скриншота страницы в браузере Safari. Полученный файл можно будет отправить друзьям или сохранить в папке, что особенно важно при работе с интернет-сайтами или документацией.
- Новые возможности в редактировании видео прямо на телефоне. Умная операционка, смартфоны с которой предлагает купить ведущий магазин Apple в Ташкенте, поддерживает все форматы записей, доступные для «яблочного» смартфона, включая видео 4K и замедленную съемку.
- Удобное восстановление вкладки. Случайно закрыв нужную страницу в Safari, просто удерживайте закладку «+», чтобы вызвать опцию выбора из недавно закрытых страниц. А при удержании кнопки перезагрузки удастся перейти на полную версию сайта вместо обрезанной мобильной версии.
- Ограничение контента. Если смартфон может оказаться в руках ребенка, можно настроить опцию «Ограничения контента», чтобы исключить отображение на экране нежелательных сюжетов с возрастными рамками.
- Встроенный словарь для поиска синонимов и перевода слов сразу на несколько языков. Незаменимая вещь для тех, кто часто путешествует или работает с документами на иностранном языке.
Где купить Apple в Узбекистане
Лучший выбор фирменной продукции Apple представлен в интернет-магазине Macbro. В числе приятных сюрпризов, ожидающих покупателей, — огромный ассортимент устройств, приемлемые условия доставки и адекватная цена Airpods в Ташкенте, позволяющая приобрести в комплекте к основному гаджету набор необходимых аксессуаров. Звоните, чтобы получить дополнительные консультации и помощь в выборе интересующей модели с заданными характеристиками.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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