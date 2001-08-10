Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юридический адрес для бизнеса весьма важен: далеко не все хотят или имеют возможность регистрировать фирму по фактическому адресу проживания её собственника. Однако многие бизнесмены, особенно начинающие, не разбираются в специфике покупки юридических адресов. На что стоит обратить внимание?

Особенности покупки юридического адреса

Покупка юридического адреса сегодня стала намного проще: доступны специальные сайты, на которых можно быстро найти на карте подходящее место и заказать юридический адрес. Например, сайт Uradresa.info напоминает онлайн-магазин, в его структуре предусмотрены карточки товаров, которыми и выступают юридические адреса. Это делает поиски легче и продуктивнее: убедиться можно, перейдя по ссылке https://www.uradresa.info/.

Для проверки «качества» юридического адреса необходимо оценить:

гарантии по документам (например, наличие подтверждения от собственника помещения);

гарантии касательно «чёрных списков» – адрес ни в коем случае не должен в них фигурировать;

сколько стоит юр адрес, есть ли возможность заказать дополнительное обслуживание (например, работу с корреспонденцией или приём звонков);

обязательства по юридическому сопровождению сделки со стороны продавца.

Если адрес планируется покупать под выездные проверки, очень желательно, чтобы в помещении были мебель, техника и качественный ремонт. Это поможет значительно сэкономить время на подготовку к приезду инспекций.

От чего защитит покупка юридического адреса

Современное законодательство не требует в обязательном порядке иметь юридический адрес: можно на законных основаниях зарегистрировать, например, ООО на адрес места жительства гендиректора. Однако такой подход чреват следующими проблемами:

затягивание сроков регистрации, в том числе – со стороны налогового органа. Зачастую для решения вопроса приходится идти в суд;

репутационные потери, которые могут обернуться сложностями во взаимоотношениях с банками. В результате в некоторых банках будет проблематично открыть расчётный счёт или взять кредит;

риски конфискации личного имущества. В случае, если компания зарегистрирована по адресу собственника, то имущество по этому адресу считается собственностью компании. Соответственно, в случае проблем с законом его могут изъять и продать на торгах.

Кроме того, не редки случаи ухода представителей руководства из компании. Если увольняется человек, на адрес которого компания зарегистрирована, придётся организовывать ещё одно предоставление юридического адреса. Процедура может занять несколько недель.

Таким образом, покупка юридического адреса – это не просто выгодное вложение, но и работа на перспективу. Своевременное решение этого вопроса поможет избежать множества проблем и сохранить репутацию компании.