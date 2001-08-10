Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Топ-5 сериалов по комиксам DC

Супергерои и комиксы снова становятся востребованными и популярными, а значит и сериалов по ним снимается все больше. Издательство DC является одним из тех, работы по комиксам которым снимают наиболее активно. Представляем вашему вниманию самые лучшие сериалы по DC Comics.



Тайны Смолвиля



Самый длительный сериал из существующих во вселенной DC рассказывает об истории Кларка Кента, который в будущем будет известен под именем Супермена. Помимо Кларка, в этой работе присутствуют и другие персонажи комиксов, среди которых есть Бэтмен, Чудо-женщина, Зеленая стрела и другие, что позволяет получше узнать о юношеских годах будущих супергероев.



Готэм



История о юности будущего Бэтмена рассказывает о формировании его личности, трудностях жизни и людях вокруг после трагической смерти его родителей. Помимо Брюса Уэйна, в сериале появляются и другие известные персонажи Готэма, одними из которых являются будущий союзник «Летучей мыши» сотрудник полиции Джеймс Гордон и юная Селина Кайл, которая позже станет известной под именем Женщины-кошки. Не стоит забывать и об Альфреде – дворецком Брюса, который не только является его опекуном, но и в будущем будет самым главным его доверенным лицом.



Стрела



Закончившийся совсем недавно сериал о жизни вернувшегося после пяти лет пребывания на необитаемом острове плейбоя и миллиардера Оливера Куина имел большую популярность среди фанатов, несмотря на то, что со временем немного отошел от оригинала, описанного в комиксах. История о Зеленой стреле не только поспособствовала выходу на экраны телесериала Флэш, но и показала множество знакомых персонажей, среди которых были Черная канарейка, Охотница и другие малоизвестные герои DCComics. Именно приключения Оливера открывают кроссовер-вселенную, в которую помимо Флэша, Супергерл и Виксен входят и Легенды завтрашнего дня.



Я – Зомби



Сериал повествует об Оливии Мур, которая в одночасье из веселой девушки со сложившейся жизнью и отличной работой превращается в зомби, которой приходится устроиться работать в морг, чтобы иметь возможность поддерживать своё существование. Лив помогает в расследовании преступлений, получая часть воспоминаний умерших, мозгами которых она питается, что приходится на руку полиции, считающей ее медиумом. Несмотря на то, что проект основан на комиксах, некоторые зрители считают, что герои и мир сериала повествует совершенно другую историю.



Супергерл



Кузина Супермена, которая, как и он, обладает нечеловеческими способностями, так же работает в газете и пытается жить абсолютно непримечательной жизнью журналистки Кары Дэнверс, но оказывается втянута в супергеройскую карьеру, когда в опасности оказывается ее приемная сестра Алекс. Ее способности делают союзником секретной организации по борьбе с инопланетными угрозами, в которой и работает старшая Дэнверс, главой которого является Хэнк Хеншоу, настоящая личность которого – Дж’онн Дж’онзз, так же известный по комиксам как Марсианский Охотник. Супергерл является одним из самых «легких» сериалов DC, даже несмотря на периодическое присутствие драмы.