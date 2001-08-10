Выбираем перфоратор: основные критерии покупки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Важные технические характеристики перфоратора

Самыми востребованными считаются перфораторы в Ташкенте, поэтому стоит познакомиться с самыми важными характеристиками для этих устройств.

Мощность

Этот показатель варьируется от 400 до 2000 Вт. Для выполнения бытовых задач можно купить устройство мощностью до 500 Вт, но эти модели также используют в коммерческой сфере при совершении монтажа лёгких конструкций. С более сложными задачами справится перфоратор, мощность которого 1000 Вт, а мощность 2000 Вт актуальна для выполнения самых тяжёлых работ.

Энергия удара

Этот показатель может варьироваться от 1 до 20 Дж, но современные модели высокой мощности могут обеспечить и большую энергию удара. При выборе стоит в первую очередь ориентироваться на то, с какими материалами вы собираетесь работать. Большая сила удара актуальна только для работы с бетоном, железобетонными конструкция и камнем. Небольшая мощность удара подойдёт для работы с хрупкими материалами.

Частота ударов

Количество ударов в минуту варьируется от 0 до 5000 повторений. Частота ударов перфоратора ниже по сравнению с дрелью, но продуктивность инструмента обусловлена высокой силой удара.

Частота вращения шпинделя

Если вы планируете использовать перфоратор в качестве дрели, то стоит выбрать модель, где частота вращения составляет около 2000 оборотов. А для бурения будет достаточно 1000 оборотов в минуту. Важно понимать, что вращение перфоратору нужно для отведения шлама в процессе работы.

Количество режимов

Перфоратор может работать в двух или трёх режимах. Сверление и сверление с ударом, это оптимальный комплект для использования в быту. Устройство с тремя режимами используют в профессиональной деятельности.

Максимальный диаметр сверления

В зависимости от используемой оснастки и материала, с которым может быть использован перфоратор, будет меняться и этот показатель. В качестве примера можно привести работу с бетоном. Максимальный диаметр с использованием коронки будет составлять от 12 до 160 мм, а с использованием бура – от 10 до 80мм.

Тип патрона

Лёгкие инструменты весом до 4 кг работают с патронами SDS-PLUS, средние и тяжёлые перфораторы работают с патронами SDS-max.

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