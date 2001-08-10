Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В нынешнее время рыбалка по-прежнему сохраняет свою популярность, но большое количество нюансов, а также постоянные неудачи, заставляют новичков бросать это хобби. Что же необходимо сделать для того, чтобы первая рыбалка не казалась последней? В первую очередь - понять ее основы.

Влияние погоды на клев

На клев влияет любое изменение в окружающей среде: резкие скачки давления, смена погоды и даже лунных фаз. Опытные рыболовы знают: прогноз погоды служит лакмусовой бумажкой, которая позволит определить, будет ли рыбалка удачной.

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Начинающему рыбаку не повредит вести блокнот с учетом всех параметров, которые влияют на активность рыбы:

Температура. Не вся рыба одинаково переносят ее изменения, например, снижение показателей негативно воздействует на карася, но может усиливать аппетит у окуня из-за повышения концентрации кислорода в воде. Атмосферное давление. Оно напрямую связано с температурой воды, резкие скачки негативно отражаются на качестве рыбалки. Направление ветра. При южном ветре клевать скорее будут теплолюбивые рыбы, такие как карась, а при северном - налим, предпочитающий более низкую температуру. Осадки и облачность. Продолжительные дожди снижают активность рыбы, а облачность по-разному влияет на клев в зависимости от погодных условий.

Как выбрать рыбное место

Водоемы вблизи крупных городов за счет непрекращающейся ловли рыбы истощены, и найти уловистые места в этих точках крайне трудно. Выбирать водоемы лучше со сложным рельефом, именно в них больше всего обитателей.

Для некрупных рек с медленным течением характерно наличие карпа, плотвы и карася. Во впадающих в море реках выше вероятность встретить хищника: щуку, язя, жереха, а в реках с быстрым течением можно поймать даже форель.

По прибытии на водоем не стоит сразу доставать удочки и занимать места рядом с остальными рыбаками, в первую очередь стоит осмотреть берег. Лучше выбирать точки с обильной водной растительностью, именно там будет находиться мелкая рыба, которая привлечет хищников покрупнее.

Снаряжение

Всегда лучше подстраховаться на случай непогоды: непромокаемая куртка, дополнительный комплект одежды, сапоги для рыбалки, - все это необходимая часть подготовки. Нужно позаботиться о термосе с горячем чаем во время зимней рыбалки и солнцезащитных очках во время летней. Небольшая аптечка с необходимыми медикаментами также не помешает. Об особенностях ловли леща зимой читайте в этой статье.

Не менее важно правильно выбрать удочку и спиннинг. Их отличие состоит прежде всего в длине - спиннинг короче и считается более прочным, имеет крепкие кольца и катушки, что отлично подходит для ловли хищной рыбы. Новичкам лучше выбирать именно спиннинг. Важен материал, из которого он изготовлен: углепластиковые считаются более хрупкими, чем стеклопластиковые.

Начинающему рыболову сложно разобраться в многообразии снастей. Советы на популярных рыбачьих форумах скорее запутают, чем помогут, поэтому на первых порах лучше ограничиться минимальным набором приспособлений, а затем вместе с опытом собирать информацию и покупать более профессиональную оснастку.

Рыбалка может стать отличным хобби, которое принесет не только удовольствие, но и пользу. Следуя этим рекомендациям, начинающий рыболов убережет себя от основных ошибок новичков и приобретет полезный опыт.

Источник: https://ribolovrus.ru/