Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Товарный знак как важнейший элемент бренда

Товарный знак – это один из важнейших элементов фирменного стиля любой компании, которая планирует развитие на долгосрочную перспективу, задумывается о масштабировании бизнеса, выходе в онлайн пространство, сотрудничестве с рекламными агентствами и площадками-агрегаторами.

Иногда начинающим предпринимателям кажется, что товарные знаки – это опция из брендбука крупных концернов или всемирно известных корпораций, однако это не так.

Специалисты патентного бюро «ВИС», которые уже более 30 лет осуществляют регистрацию и защиту всех видов интеллектуальной собственности, советуют не пренебрегать оформлением товарного знака – ведь это действительно очень эффективный инструмент продвижения для бизнеса любого масштаба и сферы деятельности – начиная от маленькой мастерской ИП, и заканчивая крупными производствами.

В статье мы разберем, какие преимущества дает официально оформленный товарный знак даже для самого небольшого бизнеса, как правильно выбрать товарный знак, определимся с его видами и поэтапно рассмотрим процедуру регистрации товарных знаков.

Немного терминологии

Важно отметить, что объектом интеллектуальной собственности, то есть самым настоящим рентабельным активом, к тому же подлежащим правовой защите, товарные знаки становятся именно после прохождения процедуры государственной регистрации.

Итогом ее является внесение товарного знака в общероссийский реестр товарных знаков. Существует также понятие знака обслуживания – это правовой аналог товарного знака для предпринимателей, которые занимаются оказанием услуг или производством работ.

Так, само определение товарного знака, которое содержит статья 1477 Гражданского кодекса РФ, говорит нам о том, что товарные знаки представляют собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством.

Прошедшие регистрацию российские товарные знаки могут помечаться отметкой ® либо словесным обозначением «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» – это так называемая предупредительная маркировка.

Сразу стоит обратить внимание, что правообладателями товарного знака (а также знака обслуживания) на сегодняшний день могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Все большую актуальность приобретает необходимость подобной индивидуализации для самозанятых, поэтому есть вероятность, что в дальнейшем эта проблема будет нормативно урегулирована.

Иногда вместо товарного знака употребляют термин «торговая марка». Это определение отсутствует в российских официальных юридических документах, оно заимствовано из иностранных правовых систем («trademark»).

Например, бренд, зарегистрированный заграницей, в России может маркироваться символом «ТМ», но правовую защиту на территории нашей страны это не обеспечивает.

Однако, во многих источниках, включая судебные акты и научные статьи, понятия товарного знака и торговой марки употребляются как синонимы.

Виды товарных знаков

В качестве товарных знаков законодательство допускает регистрировать словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Они могут быть зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании.

Товарные знаки делятся на следующие виды:

Словесные

Самый распространенный вид товарных знаков. Это как отдельные слова, названия, так и целые предложения (слоганы, лозунги), буквенные сочетания, аббревиатуры. Например: РЖД, Любимый сад или, рекламный слоган McDonalds «I’m Lovin’ It».Кстати, эта компания в 2021 году зарегистрировала как товарный знак свое неофициальное, «народное» название – Макдак, а еще, к удивлению многих, свидетельство о регистрации в качестве товарного знака всем известной желтой буквы М – символа McDonalds, было получено сетью ресторанов фаст-фуда только в августе 2021 года.

Изобразительные (графические)

Тоже очень распространенный вид знаков индивидуализации. В данном случае товарный знак будет состоять из изображения. Это могут быть как понятные картинки (надкушенное яблоко, птичка-эмблема Twitter, панда, которая является всем известным символом Всемирного фонда дикой природы WWF), так и абстрактные знаки, геометрические фигуры, сочетание линий. Для индивидуализации некоторых видов продукции хорошо себя зарекомендовали лого-персонажи, такие как кролик – символ Nesquik или Mr.Propper для чистящего средства. Словесные и графические товарные знаки иногда объединяют в общую подгруппу товарных знаков под названием «логотипы».

Объёмные

Представляют собой оригинальную упаковку, форму товара. К примеру, флакон для духов Nina Ricci в виде яблока.

Комбинированные

Это различные сочетания вышеперечисленных видов. Например, знаменитый крокодильчик с надписью LACOSTE, символ Сбера – галочка в круге зеленого цвета, причем этот оттенок зеленого тоже зарегистрирован как объект интеллектуальной собственности компании. Производитель Coca-Cola обеспечил выпускаемый напиток полной правовой охраной – начиная с емкости (бутылки специальной формы), и заканчивая надписью на этикетке, включающей в товарный знак и шрифт названия и особый красный цвет фона. Товарный знак Coca-Cola считается одним из самых дорогостоящих в мире и неудивительно, что юристы компании тщательно отслеживают любые попытки неправомерной эксплуатации бренда. Так, в ноябре 2021 года представитель компании обратился в коллегию палаты по патентным спорам Роспатента, потребовав отозвать свидетельство, оформленное на торговую марку «Fantola», которые были зарегистрированы в пользу российской ГК «Аквалайф», которая выпускает, среди прочего, «Напитки из Черноголовки».

Звуковые

Несмотря на то, что такие товарные знаки прямо не упоминаются в законе, но, поскольку ст.1482 ГК РФ допускает расширительное толкование, в последнее время в Роспатент все чаще обращаются с заявками о предоставлении правовой охраны и таким объектам индивидуализации. Например, в качестве звукового товарного знака зарегистрирована мелодия, звучащая в аэропорту Шереметьево перед голосовыми объявлениями, джигнлы радиостанций «Европа плюс», «Радио Шансон», музыкальные заставки к телепередачам, например, «Поле чудес».

Обонятельные

Крайне редкий вид товарных знаков не только в России, но и во всем мире.

Роспатент указал, что при подаче заявки на регистрацию таких товарных знаков, следует описать характеристики запаха или букета запахов, в также состав композиции или химическую формулу вещества-источника регистрируемого запаха.

В нашей стране известен случай регистрации такого товарного знака производителем парфюмерной продукции, давшим такую характеристику своему знаку: «ярко выраженный запах натуральной кожи».

Доменные имена как товарный знак

Владелец интернет-сайта, название (поисковая строка) которого повторяет или даже просто напоминает написание (звучание) чужого товарного знака, скорее всего будет признан нарушителем исключительных прав правообладателя этого товарного знака.

Поэтому в последнее время появилось много судебных разбирательств, связанных с передачей спорного доменного имени собственнику сходного до степени смешения товарного знака.

Так, в прошлом году, арбитражным судом было принято решение передать домен stopdolgam.ru владельцу товарного знака «Стопдолг», несмотря на то, что, хотя сайт и использовался для продвижения однородных услуг, но создан он был раньше, чем товарный знак получил приоритетную защиту. Однако иногда встречаются и противоположные решения.

Например, Сбербанк не смог отсудить домены sberbank.org и sberbank.biz. Суд решил, что сайты не конкурируют с правообладателем товарного знака Сбербанк.

Дело в том, что на них не предлагались банковские услуги, а кроме того, сокращение «сберегательный банк» – общеупотребительное словосочетание.

Итак, как мы видим, практика складывается противоречивая, поэтому для того, чтобы избежать длительных и затратных судебных тяжб с туманным исходом, эксперты патентного бюро «ВИС» рекомендуют регистрировать название сайта (домен) как товарный знак. Мы проведем предварительный поиск похожих названий среди уже зарегистрированных товарных знаков, если будет необходимо – поможем внести корректировки и возьмем на себя все хлопоты по регистрации такого специфического товарного знака.

Защищаем известное имя как товарный знак

В последние годы в продвижении бизнеса все большую роль приобретает, так называемый, личный бренд. Известные артисты, музыканты, блогеры, публичные персоны нередко запускают собственные линии товаров, марки косметики, одежды, открывают рестораны или ивент-агентства.

Использование популярных имен в рекламе, упоминание на выпускаемой продукции, значительно повышает интерес со стороны аудитории и привлекает поклонников.

То есть сейчас известное имя или псевдоним – это уже не только средство самоидентификации и личной популярности, но хорошо работающий инструмент коммерческой деятельности.

Конечно, на этом могут пытаться заработать и недобросовестные участники рынка. Поэтому для предотвращения эксплуатации известного имени в продвижении сомнительной продукции, для защиты репутации медийной личности, многие известные люди регистрируют свои имена как товарные знаки. В патентное бюро «ВИС» также поступают подобные запросы, и наши юристы с удовольствием помогают в регистрации таких объектов. На сегодняшний день исключительными правами на имя как на товарный знак обладают, например, Максим Галкин, Алсу, Глюкоза, Владимир Жириновский, Евгений Плющенко. С гордостью отметим, что регистрацию некоторых из этих громких имен осуществляли опытные патентные поверенные нашего агентства ТИА «ВИС». Для начала мы обязательно проводим консультацию и даем несколько рекомендаций исходя из конкретного случая, ведь, хотя регистрация имени и фамилии как товарного знака технически не отличается от регистрации других средств индивидуализации, здесь есть несколько важных нюансов.

Например, иногда, для усиления правовой защиты имени-бренда, мы рекомендуем использовать оригинальный шрифт написания или добавить какой-то графический элемент.

Какие товарные знаки зарегистрировать не получится

Обратим внимание, что есть такие товарные знаки, регистрация которых невозможна в силу прямого законодательного запрета.

Это: - изображения, включающие официальные символы и наименования (флаги, гербы, ордена); - изображения или наименования культурных ценностей; - обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя.

(Например, слово «натуральный» для синтетической продукции, «индийский чай» для продукции, изготовленной не в Индии); - обозначения, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Помимо запрещенных, существует категория неохраняемых символов, которые можно включить в товарный знак, но правовая охрана им предоставлена не будет. К таким неохраняемым элементам товарного знака относятся: - общеупотребимые термины и символы (знаки валют, цифры, геометрические фигуры); - географические названия; - общеупотребимые названия для вида продукции или отрасли, сокращения организационно-правовых форм предприятий (например, химчистка, фонд помощи); - реалистичное изображение самого товара, его непосредственное название, характеристики. Например, слова: молоко, качественный продукт, для женщин, из пшеничной муки, - могут содержаться в товарном знаке, но при подаче заявки на регистрацию должны быть отдельно описаны как неохраняемые. Как мы видим, разобраться в классификации различных товарных знаков, ограничениях, установленных для них законом, правилах использования, не так просто, а если учесть, что торговая марка к тому же должна быть уникальна, то оптимальным вариантом минимизировать свои трудозатраты будет обращение к специалистам. Патентные поверенные агентства «ВИС» возьмут на себя хлопоты по оформлению фирменного товарного знака на всех этапах, начиная от его создания и заканчивая получением в Роспатенте свидетельства, удостоверяющего ваши права на товарный знак. Итак, почему же все-таки не стоит пренебрегать официальной регистрацией товарных знаков?

Почему стоит регистрировать товарный знак

Запрет на неправомерное использование. Компенсация

Никто не может без разрешения размещать зарегистрированную другим предпринимателем торговую марку на вывесках, показывать в рекламе, печатать на упаковке, этикетках, использовать в качестве доменного имени сайта.

Самое очевидное преимущество правообладателя – в случае обнаружения использования вашего (или похожего) товарного знака другим предпринимателем, вы вправе не только запретить такое использование, добиться полного изъятия товара из оборота, но и выдвинуть требование о компенсации.

Можно потребовать от виновного лица возмещения убытков (в том числе неполученные доходы), либо выбрать компенсацию за неправомерное использование своей торговой марки.

Во втором случае есть возможность выбрать наиболее выгодный в конкретном случае вариант компенсации: - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (на усмотрение суда); - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Также можно внести свои знаки индивидуализации в таможенный реестр. Тогда контрафактные товары вашей торговой марки будут задержаны на границе.

Кроме того, зарегистрировав бренд, вы становитесь защищены от злоумышленников, которые пытаются заработать за счет компаний, не успевших своевременно защитить торговую марку.

Товарный знак – рентабельный актив

Зарегистрированный товарный знак может быть поставлен на бухгалтерский учет, служить предметом сделок. Стоимость товарных знаков как правило рассчитывают в размере около 10-30% от выручки товаров, которые продаются под зарегистрированным брендом.

Многие предприниматели понимают важность исключительных прав на торговую марку, когда задумываются о масштабировании бизнеса посредством франшизы, лицензионных договоров.

Реализация продукции через крупные маркет-плейсы, а также сотрудничество с рекламными агентствами сегодня тоже предусматривает обязательное наличие зарегистрированной торговой марки.

Например, по правилам площадок Google Ads и Яндекс.Директ, запрещено размещать объявления, которые нарушают интеллектуальные права. Если было размещено объявление с текстом «лучше, чем на Avito» – это нарушает права «Авито Холдинг АБ».

В таких случаях компания пишет в Гугл или Яндекс жалобу, и объявление удаляют. Также торговые центры, прежде чем повесить вывеску арендатора, часто просят показать свидетельства на товарный знак.

Это обусловлено тем, что если выяснится, что вывеска представляет собой чужую интеллектуальную собственность, под ударом окажется и сам торговый центр.

Итак, поскольку необходимость официального оформления прав на использование товарного знака очевидна, рассмотрим алгоритм его регистрации.

Проверка уникальности

В связи с тем, что ежедневно на регистрацию в Роспатент подается огромное количество заявок, многие из которых одобряются, а в базе зарегистрированных товарных знаков уже содержится порядка 800 000 объектов, обязательно стоит обратиться к профессиональным патентным поверенным для проверки уникальности вашей торговой марки. Специалисты патентного бюро «ВИС» проведут поиск похожих товарных знаков не только среди уже зарегистрированных, но и среди находящихся на рассмотрении экспертов Роспатента (поиск по заявкам). Если похожий логотип будет обнаружен, мы дадим рекомендации по корректировке вашего товарного знака, для того, чтобы сделать его действительно неповторимым.

Наши патентные поверенные пользуются специальной методикой оценки сходства знаков по многим критериям, так же, как это делают эксперты Роспатента, и поэтому могут заранее спрогнозировать и устранить возможные замечания регистрирующего органа.

На этапе подготовки также очень важно определиться с категорией (классом) своего товара или услуги. Все они включены в МКТУ – Международную классификацию товаров и услуг, содержащую 45 классов.

При оценке возможности смешения товарных знаков с точки зрения узнаваемости покупателями, обязательно нужно выяснить, относятся ли продукты, которые собираются маркировать ими правообладатели, к одному и тому же или к близким классам, что в дальнейшем может повлечь отказ в регистрации. При этом классы МКТУ сформулированы максимально обобщенно, а в заявке на регистрацию, помимо указания класса, продукция должна быть конкретизирована.

Например, нельзя написать «спортивные товары», поскольку они могут быть отнесены к двум классам: 25 (одежда, обувь, головные уборы) и 28 (гимнастические и спортивные товары). Необходимо выбрать наиболее близкую категорию или указать обе.

Обратите внимание, что, если вы решите добавить в заявку какой-то класс МКТУ уже на этапе рассмотрения ее специалистами Роспатента, госпошлина за каждый дополнительный класс в этом случае составит 5000 рублей.

Не запутаться в этой системе, правильно определиться с категориями также помогут патентные поверенные агентства «ВИС», которые, исходя из многолетней работы с предприятиями самых разных областей бизнеса, хорошо разбираются в нюансах классификации МКТУ.

Регистрация

После того, как товарный знак прошел предварительную проверку на уникальность, заявка на регистрацию (https://patenty.ru/registracija-torgovogo-znaka/) подается в Роспатент.

В заявке описывается торговая марка, классы МКТУ, сведения о заявителе, прикладывается квитанция об оплате госпошлины. Процедура регистрации включает несколько этапов.

Формальная проверка документов, непосредственная экспертиза товарного знака, и при положительном решении – выдается свидетельство на товарный знак, удостоверяющее ваши исключительные права. На каждом этапе у специалистов Роспатента могут возникнуть вопросы, но регламент процедуры регистрации выстроен паритетно и заявителю всегда предоставляется возможность представить в определенный срок свои доводы, возражения или даже оспорить решения госоргана.

У юристов патентного бюро «ВИС» большой опыт не только в подготовке документов, но и в защите интересов заявителя в случае необходимости вести диалог с экспертами Роспатента.

В целом, от и до, весь процесс занимает немногим больше года. Однако, при необходимости, наши специалисты готовы предоставить услугу ускоренной регистрации.

Свидетельство на товарный знак действует в течение 10 лет, после чего, при условии, что товарный знак добросовестно используется, исключительное право может быть продлено на такой же срок. Итак, мы рассмотрели различные виды товарных знаков, познакомились с некоторыми нюансами и подводными камнями оформления исключительных прав на эти объекты. Для того, чтобы избежать ошибок, не пропустить ограниченные законом сроки, выбрать оптимальную стратегию по оформлению прав на интеллектуальную собственность, рекомендуем обратиться к опытнейшим патентным поверенным бюро «ВИС», которые обеспечат полное сопровождение и контроль всех этапов государственной регистрации товарного знака, начиная от подготовки и заполнения всех документов, при необходимости снимут все вопросы экспертов Роспатента, и не допустят возникновения непредвиденных расходов.