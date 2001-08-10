Блокировка счета по 115-ФЗ: советы специалистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Избежать блокировки счета по 115-ФЗ вполне возможно, если регулярно и в полном объеме выплачивать налоги, вести бухгалтерию честно и включать НДС в стоимость товаров и услуг. Честное ведение бизнеса исключает проблемы подобного характера.
Данный закон четко прописывает, как бороться с отмыванием денежных средств. Проверка ложится на плечи сотрудников специального подразделения банка. За финмониторингом закреплено несколько ключевых функций, в том числе проверка счета и транзакций. Если специалистам покажется, что какая-либо финансовая операция была проведена с нарушениями, возможно проведение дополнительной проверки. Если подозрения подтвердятся – наступает блокировка счета. Ниже рассказывается, как избежать неприятных последствий.
Блокировка счета: как поступить и что делать
Чтобы избежать блокировки счета, необходимо проводить денежные операции через банк, а не наличными. Проблема заключается в том, что финансовое учреждение не может знать, как клиент тратит средства. Выходом из ситуации станет замена наличных средств корпоративной картой банка, которой удастся оплачивать услуги такси, покупку товаров и аренду зала.
Также понадобится платить налоги в том объеме, который считается средним в сегменте. Организации с реальным бизнесом отличаются от компаний, занимающихся обналичиванием средств, размерами отчисляемых налогов. Чтобы избежать подозрений со стороны финмониторинга, стоит платить налоги в реальном объеме. Минимальный объем средств должен составлять 0,9% налогов от списаний со счета. Лучше взять за ориентир налоговую нагрузку в конкретной отрасли.
Другими рекомендациями для компаний, которые не желают получить блокировку счета по 115-ФЗ, являются следующие:
- переводить деньги физическим лицам с НДФЛ;
- дольше держать средства на счету в банке;
- предоставлять понятное объяснение платежам;
- вносить наличные средства на расчетный счет;
- не взаимодействовать с фирмами-однодневками;
- не экономить на НДС;
- выдавать сотрудникам белую зарплату.
Чтобы вам не заблокировали счет по 115 фз, необходимо придерживаться всех вышеперечисленных рекомендаций. Только честное ведение бизнеса не вызовет сомнений у финмониторинга касаемо прозрачности деловой деятельности. Любые отступления от прописанных в законе правил ведения бизнеса могут стать проблемой для собственника бизнеса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
12:44 Сегодня На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении
- 11:10 Сегодня За убийство сожителя сахалинку приговорили к 7 годам заключения
09:18 Сегодня Житель Твери благодарит сахалинских приставов за помощь с ликвидацией несуществующего долга
09:48 Сегодня С 18 февраля вводятся ограничения движения на ул. Загородной в Южно-Сахалинске
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
09:16 11 Февраля Социально ориентированные некоммерческие организации Южно-Сахалинска могут получить субсидию
12:07 11 Февраля В Южно-Сахалинске с 18 февраля начнут обсуждать проект генплана застройки города
16:28 11 Февраля Власти Южно-Сахалинска обсудили планы по развитию бизнеса
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
Выбор редакции
- 11:44 Вчера Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?