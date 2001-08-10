Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избежать блокировки счета по 115-ФЗ вполне возможно, если регулярно и в полном объеме выплачивать налоги, вести бухгалтерию честно и включать НДС в стоимость товаров и услуг. Честное ведение бизнеса исключает проблемы подобного характера.

Данный закон четко прописывает, как бороться с отмыванием денежных средств. Проверка ложится на плечи сотрудников специального подразделения банка. За финмониторингом закреплено несколько ключевых функций, в том числе проверка счета и транзакций. Если специалистам покажется, что какая-либо финансовая операция была проведена с нарушениями, возможно проведение дополнительной проверки. Если подозрения подтвердятся – наступает блокировка счета. Ниже рассказывается, как избежать неприятных последствий.

Блокировка счета: как поступить и что делать

Чтобы избежать блокировки счета, необходимо проводить денежные операции через банк, а не наличными. Проблема заключается в том, что финансовое учреждение не может знать, как клиент тратит средства. Выходом из ситуации станет замена наличных средств корпоративной картой банка, которой удастся оплачивать услуги такси, покупку товаров и аренду зала.

Также понадобится платить налоги в том объеме, который считается средним в сегменте. Организации с реальным бизнесом отличаются от компаний, занимающихся обналичиванием средств, размерами отчисляемых налогов. Чтобы избежать подозрений со стороны финмониторинга, стоит платить налоги в реальном объеме. Минимальный объем средств должен составлять 0,9% налогов от списаний со счета. Лучше взять за ориентир налоговую нагрузку в конкретной отрасли.

Другими рекомендациями для компаний, которые не желают получить блокировку счета по 115-ФЗ, являются следующие:

переводить деньги физическим лицам с НДФЛ;

дольше держать средства на счету в банке;

предоставлять понятное объяснение платежам;

вносить наличные средства на расчетный счет;

не взаимодействовать с фирмами-однодневками;

не экономить на НДС;

выдавать сотрудникам белую зарплату.

Чтобы вам не заблокировали счет по 115 фз, необходимо придерживаться всех вышеперечисленных рекомендаций. Только честное ведение бизнеса не вызовет сомнений у финмониторинга касаемо прозрачности деловой деятельности. Любые отступления от прописанных в законе правил ведения бизнеса могут стать проблемой для собственника бизнеса.