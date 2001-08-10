Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбирая мойку на кухню, люди в первую очередь ориентируются на ее внешний вид. Но удобство эксплуатации зависит от монтажа и подключения. Касается это не только подвода водопроводных труб, но и отвода сточных вод. Главным устройством, которое обеспечивает транзит грязной жидкости в канализацию, является сифон под мойку. При выборе изделий нужно обращать внимание на тип исполнения и материал изготовления. В отличие от смесителя, сантехническая конструкция чаще всего сокрыта от глаз и главный упор делается не на эстетичность, а на практичность.

Типы конструкции сифонов

Выбирая сифон для мойки, нужно четко понимать, какое расстояние от раковины до входа в канализационную трубу и сколько свободного пространства под мойкой, что даст возможность остановиться на наиболее подходящем сантехническом изделии. По исполнению сифоны бывают нескольких видов:

бутылочные;

гофрированные;

трубные.

Последний вариант характеризуется наличием механизма очистки от мелкого мусора, что минимизирует вероятность засоров.

Если под мойкой минимум пространства, тогда лучше использовать бутылочный тип. Он прост в конструкции. Разобрать, почистить и вновь собрать изделие сможет даже не профессиональный сантехник. В колбе находится постоянно вода, что помогает задерживать проникновение неприятных запахов. А вот в случае, когда пространства под раковиной немного или осложнен доступ к входному отверстию в канализацию, тогда сифон гофрированный для мойки подойдет лучше всего. Он также имеет простую конструкцию, здесь исключены протечки.

Материалы для изготовления сантехнических изделий

Материал для изготовления – еще один ключевой фактор выбора. Обычно сантехнические изделия делают из металла или пластика. Металлические конструкции имеют более длительный срок эксплуатации, не подвержены коррозии, надежны. Но пластиковые устройства гораздо доступнее по стоимости, и когда требуется большой сифон для мойки, то лучше выбор остановить именно на поливинилхлориде. Его вес значительно меньше и использование не будет представлять никаких трудностей.

Эксплуатация раковины требует применения качественной и надежной сантехники. За сток воды в канализацию отвечает сифон под мойку на кухню, и к его выбору следует относиться максимально ответственно. Выбирают изделия по конструкции, цене и материалу изготовления.