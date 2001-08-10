Аренда авто в Симферополе: преимущества и особенности оформления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Купить личный автомобиль могут далеко не все. Однако транспортное средство в значительной мере упрощает человеку жизнь. Аренда авто в Симферополе пользуется популярностью за счет удобства и доступности. ООО «РентАвтоКлаб» является крупнейшим представителем отрасли. Здесь можно арендовать автомобиль премиум или бизнес-класса на выгодных условиях. Автопарк включает большой выбор моделей известных мировых брендов.

Преимущества

Прокат автомобилей пользуется большой популярностью у населения. Услуга позволяет получить машину во временное пользование без лишней нагрузки на бюджет и необходимости оформления кредита. Аренда VIP авто в Симферополе имеет следующие преимущества:

Возможность передвигаться по городу или региону независимо от расписания общественного транспорта. Отсутствие обязательств по обслуживанию агрегата. Компания арендодатель берет на себя ремонт, сезонную замену шин и прочие мероприятия. Клиент получает авто полностью обслуженное, готовое к эксплуатации. Возможность пользоваться транспортным средством в течении любого срока, менять марку или модель при необходимости. Автопрокат допускает досрочный возврат машины или продление договора с пересчетом стоимости аренды без начисления штрафов. Широкий выбор моделей. Взять в аренду можно автомобиль с любыми характеристиками, в зависимости от личных предпочтений и особенностей профессиональной деятельности. Фактически, каждый желающий может получить во временное пользование автомобиль своей мечты и лично оценить все его преимущества. Отсутствие обязательств по оплате налога. Арендуемая машина числится в собственности компании по автопрокату, поэтому платежи ложатся на плечи владельца.

Алгоритм оформления

Прежде чем подписывать договор аренды, стоит определиться с маркой и моделью машины. Квалифицированные сотрудники при необходимости могут помочь подобрать оптимальный вариант. Условия проката оговариваются заранее и согласуются сторонами. После этого заключается договор. Для его оформления понадобится паспорт и водительское удостоверение. Автомобиль переходит арендатору после внесения гарантийного платежа и стоимости услуги.

VIP трансфер в Крыму или аренду машины без водителя можно заказать в компании ООО «РентАвтоКлаб». Сервис отличается выгодными условиями, широким выбором автомобилей премиального сегмента. Посмотреть реальные фото доступных моделей и характеристики каждой машины можно на сайте. Получить консультацию можно в рабочее время по телефону.