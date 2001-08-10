Банкротство: топ самых важных фактов о несостоятельности физических и юридических лиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Что такое банкротство
Банкротство - это юридическая процедура по признанию должника - гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица финансово несостоятельным.
Для чего оно необходимо
Главная цель такой процедуры - избавление должника от необходимости удовлетворения требований кредиторов, проще говоря - от долгов.
Условия банкротства для физических и юридических лиц
Для физических лиц минимальная сумма долга составляет 50 000 рублей. Если долг от 50 000 до 500 000 рублей, граждане могут пройти банкротство в упрощенном порядке - через МФЦ. Когда сумма задолженности больше, процедура проходит только через арбитражный суд.
Для индивидуальных предпринимателей действуют те же правила, что и для физических лиц.
Юридические лица вправе подать заявление на признание их банкротами, если их долг не менее 300 000 рублей, и могут это сделать только в судебном порядке.
Документы
Должник должен предоставить пакет документов в соответствующий орган. Для физических лиц, помимо самого заявления, это личные документы, такие как паспорт, СНИЛС, ИНН, брачный договор, трудовая книжка, документы, содержащие сведения об имуществе (выписка из ЕГРН, договор купли-продажи), а также документы, подтверждающие наличие долговых обязательств: кредитный договор, расписки, реестр кредиторов и их требований.
Организации предоставляют документы о своем имуществе и долговых обязательствах, выписку из ЕГРЮЛ, налоговые отчетности, устав компании и другие документы, связанные с деятельностью юридического лица.
Участие управляющих и виды процедур в банкротстве физических и юридических лиц
В процедуре банкротства физических лиц обязательно участвует финансовый управляющий, который в рамках процесса проводит реструктуризацию долга, реализует имущество, заключает мировое соглашение с кредиторами. Специалист получает за свою работу фиксированную выплату - 25 000 рублей и проценты за каждую успешно проведенную процедуры.
Процесс признания юридического лица сложнее, поэтому в нем участвуют несколько управляющих. Арбитражный отвечает за всю процедуру в целом. В обязанности временного управляющего входят сохранение имущества должника, анализ его финансового состояния, ведение реестра кредиторов (то есть процедура наблюдения). Административный управляющий ответственен за процедуру финансового оздоровления, внешний - за внешнее управление, а конкурсный управляющий, соответственно, - за конкурсное производство. Стоимость услуг неодинакова. Например, арбитражный, конкурсный и временный управляющие получают 30 000 рублей в месяц, административный - 15 000 рублей в месяц, а внешний - 45 000 рублей в месяц.
Последствия банкротства для граждан и организаций
Очевидно, что главное последствие признание несостоятельным как физического, так и юридического лица - это аннулирование их задолженностей. Однако есть и ряд других последствий, как правило, негативных.
Во-первых, и граждане, и организации не имеют права управлять своим имуществом или покидать страну, пока идет судебное разбирательство.
Во-вторых, если речь идет о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, то их деятельность прекращается: компания ликвидируется, у ИП утрачивает сила его государственной регистрации в качестве предпринимателя. Соответственно, увольняют всех сотрудников.
Физические лица в течение определенного времени теряют право занимать руководящие должности, обязаны сообщать кредиторам о своем статусе и не могут вновь инициировать банкротство.
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