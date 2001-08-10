Как сэкономить на покупке и доставке авто из США в Украину?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Покупку автомобиля из США по выгодной программе организуют специалисты компании Carfast.express. Много лет сплоченная команда профессионалов успешно сотрудничает с украинскими автомобилистами. Качественно оказывает услуги по выбору и проверке модели, покупке, доставке в украинский порт. Плюс оформление бумаг, таможенная очистка, сертификация. Купить авто с Carfast.express всегда просто и безопасно.
Взаимодействие с компанией Carfast.express
Клиенты посещают офис лично или связываются с представителем компании посредством сайта. С заказчиками работают только опытные сотрудники, которые постоянно обучаются, сдают экзамены, повышают квалификацию.
Специалисты Carfast.express плотно работают с надежными организациями в Америке, поэтому авто доставляют быстро, безопасно, с полным пакетом юридически чистых документов. Когда машина прибудет в Украину, посредник позаботится о доставке авто в любой населенный пункт страны, который укажет заказчик.
Многие покупатели так и порываются все сделать самостоятельно. Только в обращении к команде профи есть свои плюсы:
- экономия времени и денег на поездку в Штаты, проживание в чужой стране без связей;
- избавление от необходимости искать перевозчиков, таможенных брокеров;
- сохранение нервов и сил, необходимых для оформления всех нужных бумаг.
Доставка автотранспорта возможна в любые украинские города, а не только в крупные мегаполисы. Используют эвакуаторы и автовозы, способные перемещать одновременно до пяти внедорожников и восьми легковых авто.
Услуги по доставке автотранспорта
Автомобиль из Америки везут аккуратно и бережно. На время морского пути груз обязательно застрахован. За рулем автовозов специально обученные и опытные водители. Поэтому автомобили доставляют как можно быстрей и без проблем.
Чтобы транспортировка автотехники прошла успешно и оперативно, заранее договариваются с логистическими компаниями, как в Украине, так и в Штатах. В Америке медлить с этим нельзя. Выкупленное авто нужно забрать с аукциона в течение трех суток. Здесь помощь профессионалов необходима больше всего.
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После заключения договора, специалисты Carfast.express приступают к работе и не затягивают с предоставлением результатов заказчику. Любые возникающие внепланово нюансы решаются в процессе ведения сделки подготовленным персоналом.
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