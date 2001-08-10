13:06, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Пластиковые окна от компании «Алиас-Одесса»: основные этапы монтажа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство потребителей сегодня стремятся заменить устаревшие деревянные стеклопакеты на более современные конструкции из пластика. Такие системы отличаются технологичностью, прочностью, долгим сроком службы и эстетичностью. Купить пластиковые и металлопластиковые окна в Одессе с установкой по выгодным ценам под ключ можно по ссылке https://www.alias.od.ua/ceny-2 в компании «Алиас-Одесса». Также стоит заранее ознакомиться с основными этапами монтажа конструкции.
Подготовка проема пластикового окна
Прежде чем приступить к установке пластикового стеклопакета в квартире или доме, удаляют старую конструкцию. Проем очищается от скопившейся грязи и строительного мусора. Предварительно проверяют прочность и надежность основания, отсутствие серьезных повреждений. Если есть дефекты, проем замазывают укрепляющим цементно-песчаным составом.
В домах, где материал стен мягкий или рассыпчатый (осадочный камень, глинистый грунт с соломой) обязательно изготавливают черновую раму. Она обеспечивает прочность проема и надежную фиксацию стеклопакета.
Монтаж профиля пластикового окна
После того как проем готов и укреплен, переходят к установке стеклопакетов. Монтаж осуществляется с соблюдением ряда правил:
- На профиль устанавливают крепежные элементы (анкерные пластины или другие). Они фиксируют оконную раму в стене.
- По углам профиля устанавливают подкладки. Они укрепляют основу окна. Чтобы конструкция была симметричной, при монтаже используют уровень.
- Для надежности конструкции при установке используют временные крепежные элементы (распорные клинья, подкладки). После монтажа их убирают.
- Нижний прогал монтируют таким образом, чтобы в него можно было установить подоконник. Боковые и верхние элементы должны иметь аналогичные параметры.
Для временных и постоянных подкладок используют прочные материалы (полимеры и древесину). Это обеспечивает надежную фиксацию рамы, исключает риск выпадения. Толщина опоры – не менее 1,5 мм. Для ее фиксации берутся дюбели 5 мм диаметром, 4 см длиной. Пластиковое окно устанавливается глубже внешнего края стены примерно на 5 см. Это нужно для исключения промерзания системы в холодное время года.
Заказать изготовление и установку стеклопакетов под ключ можно в компании «Алиас-Одесса». Мастера имеют большой опыт, применяют современные технологии и материалы. Получить подробную информацию или оформить заказ можно в рабочее время по телефону или через форму обратной связи на сайте.
Источник информации: компания «Алиас-Одесса» https://www.alias.od.ua/.
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