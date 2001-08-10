Пластиковые окна от компании «Алиас-Одесса»: основные этапы монтажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство потребителей сегодня стремятся заменить устаревшие деревянные стеклопакеты на более современные конструкции из пластика. Такие системы отличаются технологичностью, прочностью, долгим сроком службы и эстетичностью. Купить пластиковые и металлопластиковые окна в Одессе с установкой по выгодным ценам под ключ можно по ссылке https://www.alias.od.ua/ceny-2 в компании «Алиас-Одесса». Также стоит заранее ознакомиться с основными этапами монтажа конструкции.

Подготовка проема пластикового окна

Прежде чем приступить к установке пластикового стеклопакета в квартире или доме, удаляют старую конструкцию. Проем очищается от скопившейся грязи и строительного мусора. Предварительно проверяют прочность и надежность основания, отсутствие серьезных повреждений. Если есть дефекты, проем замазывают укрепляющим цементно-песчаным составом.

В домах, где материал стен мягкий или рассыпчатый (осадочный камень, глинистый грунт с соломой) обязательно изготавливают черновую раму. Она обеспечивает прочность проема и надежную фиксацию стеклопакета.

Монтаж профиля пластикового окна

После того как проем готов и укреплен, переходят к установке стеклопакетов. Монтаж осуществляется с соблюдением ряда правил:

На профиль устанавливают крепежные элементы (анкерные пластины или другие). Они фиксируют оконную раму в стене. По углам профиля устанавливают подкладки. Они укрепляют основу окна. Чтобы конструкция была симметричной, при монтаже используют уровень. Для надежности конструкции при установке используют временные крепежные элементы (распорные клинья, подкладки). После монтажа их убирают. Нижний прогал монтируют таким образом, чтобы в него можно было установить подоконник. Боковые и верхние элементы должны иметь аналогичные параметры.

Для временных и постоянных подкладок используют прочные материалы (полимеры и древесину). Это обеспечивает надежную фиксацию рамы, исключает риск выпадения. Толщина опоры – не менее 1,5 мм. Для ее фиксации берутся дюбели 5 мм диаметром, 4 см длиной. Пластиковое окно устанавливается глубже внешнего края стены примерно на 5 см. Это нужно для исключения промерзания системы в холодное время года.

Заказать изготовление и установку стеклопакетов под ключ можно в компании «Алиас-Одесса». Мастера имеют большой опыт, применяют современные технологии и материалы. Получить подробную информацию или оформить заказ можно в рабочее время по телефону или через форму обратной связи на сайте.

Источник информации: компания «Алиас-Одесса» https://www.alias.od.ua/.