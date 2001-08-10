22:33, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Анализ аккаунта в Инстаграм: ответы на все вопросы от сервиса InstaHero
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собственный аккаунт в Инстаграм открывает перед владельцем немало возможностей – от поиска друзей до раскрутки собственного бизнеса. И зачастую бывает полезным узнать, представители какой аудитории составляют большинство посетителей новой страницы, какая информация интересует их больше всего, и как увеличить посещаемость? На все эти и многие другие вопросы ответит сервис InstaHero, созданный специально для всестороннего анализа аккаунтов популярной сети. Минимум действий, приемлемые цены, широкий спектр услуг – анализ хештегов в Инстаграм поможет сделать страницу эффективнее и интереснее для потенциальных посетителей.
На какие вопросы ответит новый сервис InstaHero
Воспользовавшись новым сервисом, вы легко решите следующие проблемы:
- Узнаете характеристики основной аудитории посетителей – пол, возраст, интересы, время посещения, месторасположение и т.д.
- Сможете понять «качество» подписчиков и их заинтересованность в получении новой информации с вашей страницы.
- Сумеете убрать лишних гостей и сделать контент более читаемым, заодно увеличив охват аудитории.
- Обеспечите защиту аккаунта от спама, что раздражает многих целевых посетителей.
- Удалите ботов, мешающих нормальной работе страницы и ее правильному отображению.
- Найдете других блогеров, с которыми вас объединяют общие интересы.
Решение проверить аудиторию Инстаграм обеспечит более быструю и эффективную раскрутку страницы, особенно если вы вкладываете в этот процесс немало времени и денег.
Анализ рейтинга профиля с помощью сервиса InstaHero
Большой популярностью у блогеров пользуется анализ рейтинга профиля. Он позволяет понять, насколько интересна ваша страница для посетителей, и что нужно сделать, чтобы увеличить свою целевую аудиторию. Благодаря усовершенствованию механизма оценки аудит профиля Инстраграм принимает во внимание:
- Наличие интересной аватарки.
- Качество описания профиля.
- Присутствие имени и ссылки на сайт владельца.
- Количество подписок.
- Объем аудитории, в том числе самых активных пользователей.
Воспользоваться услугами сервера несложно: требуется ввести в предлагаемую форму название аккаунта и его пароль, а также регион проживания владельца. За несколько секунд система произведет все необходимые расчеты и выдаст достоверные результаты по состоянию на текущий период. Диаграммы и графики вполне читабельны и понятны, что позволит использовать полученные данные для дальнейшей разработки проекта и качественного наполнения страницы. А чтобы услуги InstaHero были для вас максимально выгодными, выберите только нужные виды аналитики, имеющие для вас первоочередное значение.
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