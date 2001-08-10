Анализ аккаунта в Инстаграм: ответы на все вопросы от сервиса InstaHero

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собственный аккаунт в Инстаграм открывает перед владельцем немало возможностей – от поиска друзей до раскрутки собственного бизнеса. И зачастую бывает полезным узнать, представители какой аудитории составляют большинство посетителей новой страницы, какая информация интересует их больше всего, и как увеличить посещаемость? На все эти и многие другие вопросы ответит сервис InstaHero, созданный специально для всестороннего анализа аккаунтов популярной сети. Минимум действий, приемлемые цены, широкий спектр услуг – анализ хештегов в Инстаграм поможет сделать страницу эффективнее и интереснее для потенциальных посетителей.

На какие вопросы ответит новый сервис InstaHero

Воспользовавшись новым сервисом, вы легко решите следующие проблемы:

Узнаете характеристики основной аудитории посетителей – пол, возраст, интересы, время посещения, месторасположение и т.д.

Сможете понять «качество» подписчиков и их заинтересованность в получении новой информации с вашей страницы.

Сумеете убрать лишних гостей и сделать контент более читаемым, заодно увеличив охват аудитории.

Обеспечите защиту аккаунта от спама, что раздражает многих целевых посетителей.

Удалите ботов, мешающих нормальной работе страницы и ее правильному отображению.

Найдете других блогеров, с которыми вас объединяют общие интересы.

Решение проверить аудиторию Инстаграм обеспечит более быструю и эффективную раскрутку страницы, особенно если вы вкладываете в этот процесс немало времени и денег.

Анализ рейтинга профиля с помощью сервиса InstaHero

Большой популярностью у блогеров пользуется анализ рейтинга профиля. Он позволяет понять, насколько интересна ваша страница для посетителей, и что нужно сделать, чтобы увеличить свою целевую аудиторию. Благодаря усовершенствованию механизма оценки аудит профиля Инстраграм принимает во внимание:

Наличие интересной аватарки.

Качество описания профиля.

Присутствие имени и ссылки на сайт владельца.

Количество подписок.

Объем аудитории, в том числе самых активных пользователей.

Воспользоваться услугами сервера несложно: требуется ввести в предлагаемую форму название аккаунта и его пароль, а также регион проживания владельца. За несколько секунд система произведет все необходимые расчеты и выдаст достоверные результаты по состоянию на текущий период. Диаграммы и графики вполне читабельны и понятны, что позволит использовать полученные данные для дальнейшей разработки проекта и качественного наполнения страницы. А чтобы услуги InstaHero были для вас максимально выгодными, выберите только нужные виды аналитики, имеющие для вас первоочередное значение.