Как выбрать удобную детскую коляску для новорожденного?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новорожденные детки много времени проводят в коляске: мамочки подолгу гуляют с малышами на свежем воздухе. А ряд мамочек укладывают своих крох спать в коляске и дома, поэтому к выбору «детского транспорта» следует подходить основательно.

Все многообразие детских колясок представленных на сегодняшний день в магазинах можно подразделить на два вида – это коляска-люлька и прогулочная коляска. Первая представляет собой небольшое корыто с плоским дном и высокими бортами.

Второй вариант представляет сиденье, положение спинки которого регулируется. Коляски-люльки используют родители, имеющие ребенка в возрасте от рождения и до полугода, то есть до момента, когда ребенок начинает сидеть.

Прогулочные же коляски пользуются спросом среди родителей дети, которых достигли 6 месяцев. Сидячее положение прогулочной коляски обеспечивает ребенку ознакомление с окружающим миром, который возрастает к этому возрасту. Выбор есть всегда!

Выбирая первую коляску-люльку, следует учитывать время года, когда малыш появился на свет. Если кроха родился летом или весной, то лучше покупать коляску, которая снабжена системой проветривания.

С помощью специального рычага дно коляски становится сетчатым и пропускает воздух, а съемный капюшон, сделанный из плотной ткани, отстегивается и остается лишь москитная сетка, защищающая кроху от насекомых.

«Осенним», «зимним» деткам наоборот необходима более теплая накидка и теплый конверт. А вот большой капюшон требуется в любое время года как зимним, так и летним детям. Он и от снега спасет и от ярких солнечных лучей.

Прогулочных колясок существует огромное множество. Поэтому осуществить выбор будет не так просто. Для начала необходимо определиться с выбором механизма складывания коляски.

Коляски-книжки являются более устойчивыми и снабжены жесткой спинкой. Но занимают много места, находясь в сложенном положении. Более легкие и компактные — коляски-трости.

Это достигается за счет устранения ряда важных опций, так например, сиденье и спинка изготовляются из мягких материалов, которые прогибаются под весом тела ребенка, что негативно сказывается на мышцах спины крохи, трости не раскладываются до горизонтального положения, то есть полноценно спать в них, у ребенка не получится.

Данные недостатки связаны с тем, что этот вид коляски не предназначен для длительных прогулок и сна, на ней максимум можно доехать до ближайшей детской площадки или магазина.

Все и сразу!

Если вы желаете сэкономить и приобрести сразу коляску-люльку и прогулочную, то вам подойдет коляска-трансформер. В данном виде колясок сочетается люлька и прогулочное сиденье. Но у этой модели есть один существенный недостаток, который подчеркивают все мамочки — она имеет слишком большой вес.

Особенно это ощущается, когда ребенок подрастает. Но именно благодаря весу коляски и большим колесам у трансформеров имеется большая проходимость, особенно это удобно, когда выпадает много снега.

К плюсам этого вида коляски можно отнести обеспеченность большим видом деталей: вместительная корзина, перекидная ручка, съемный капюшон.

Что еще важно учитывать при покупке коляски?

Проходимость

Этот параметр очень тесно связан с габаритами, весом, конструкцией коляски, типом колес. Они должны быть широкими и большими, а сама коляска мощная и большая.

Проходимость является важным критерием, если вы собираетесь гулять с ребенком не только по асфальтированным очищенным дорожкам, но и на природе.

Маневренность

Под данным критерием подразумевается, что коляска будет легкой в управлении и вам не потребуется наваливаться на нее всей грудью, чтобы закатить ее на очередной бордюр или повернуть в нужном направлении.

Эта способность достигается путем поворота колес и чаще передние колеса являются поворотными и имеют меньший размер по сравнению с неподвижными задними. Такая конструкция позволяет труднопроходимые места на задних колесах, приподняв передние.

Амортизация

Оснащение амортизацией актуально для колясок-люлек, которые предназначены для младенцев, проводящих значительную часть дня в состоянии сна. Ребенку требуется укачивание на сон и покачивание во время сна.

Компактность

Если вы планируете много ездить с ребенком по городу на машине, то учет этого параметра необходим. При покупке просчитайте, поместиться ли сложенная коляска к вам в багажник.

В противном случае вас ждет изнурительный процесс снимания колес перед укладыванием» детского транспорта» в багажник своей машины. Также габариты коляски не менее важны для мамочек, живущих на верхних этажах и имеющих один пассажирский лифт.

Источник: магазин Кидион