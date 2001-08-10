Что собой представляет и какими преимуществами располагает виртуальный сервер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ведение учета, формирование баз данных по складским товарам, размещение программного обеспечения для бизнеса не обходится без использования серверного оборудования. Но его покупка выгодна с финансовой точки зрения далеко не каждому предприятию. Чтобы избежать необходимости организации серверного хранилища в офисе, можно применять мощности сторонней компании. На сайте «Депохост» представлены разные виды хостинга. Особой популярностью пользуется аренда виртуального сервера от надежных партнеров. Чем же это решение отличается от физического хранилища?

Что собой представляет виртуальный сервер

Виртуальный сервер работает на основании инновационных технологий. В данном случае используется высокомощное оборудование, но находится оно в дата-центре. Аренда хостинга предусматривает выделение клиенту определенной доли мощностей в соответствии с его потребностями. Остальная часть распределяется между другими заказчиками. По сути, одной машиной пользуются разные потребители. Провайдер гарантирует каждому:

качественную техническую поддержку;

оперативный доступ из любой точки мира;

стабильное функционирование всех функций;

полную безопасность и конфиденциальность;

резервирование данных по графику;

защиту информации от утечки и хакерских атак.

Хорошие условия аренды виртуального хостинга предлагает компания ArtexTelecom. Преимущества сотрудничества с ней заключаются в бесплатных консультациях и настройках, широком ассортименте ОС, круглосуточной поддержке. Выбор в пользу аренды виртуального сервера гарантирует существенную экономию денежных средств.

Физический сервер и его особенности

Физический сервер – оборудование, которое размещается непосредственно на территории офиса, магазина или склада. Его покупает пользователь в свое владение. Это значит, что для обеспечения стабильной работы серверной нужно оборудовать отдельное помещение, укомплектовать технический комплекс процессорами, дисками, оперативной памятью, стойками, системами охлаждения, программным обеспечением и т. д. Первоначальные расходы получаются огромными. К тому же, необходим персонал, отвечающий за обслуживание аппарата.

Преимущества физического сервера заключаются в большой мощности, гибкости настроек, возможности практически бесконечного наращивания, минимальных рисках постороннего вмешательства. Это решение целесообразно только для крупных компаний.