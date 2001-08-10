Автоматизация производства: виды, решения, преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автоматизация производства подразумевает исключение из технологического процесса человеческого фактора. Управление всеми этапами производства происходит в автоматическом режиме. Такое решение обеспечивает:
- повышение производительности предприятия;
- повышение качества продукции (за счет снижения риска ошибок, связанных с человеческим фактором);
- снижение себестоимости продукции;
- повышению безотходности;
- снижение рисков развития аварийной ситуации;
- повышение срока службы производственного оборудования.
Для того чтобы автоматизация производства произошла успешно, необходимо доверять подбор и внедрение оборудования опытным специалистам. Компании, занимающиеся внедрением комплексных решений по автоматизации производства, проведут технический аудит и подберут решения, учитывающие специфику предприятий.
Виды автоматизации производства
Существуют следующие варианты автоматизации:
частичная (автоматизируются наиболее сложные процессы и функции);
- комплексная (проводится полная автоматизация узла или цеха);
- полная (управление всеми производственными этапами производится при помощи оборудования, такое решение внедряют на производства, вредные для человека, а также на предприятия с устоявшимся технологическим процессом).
Выбор варианта автоматизации зависит от экспертной оценки эффективности результата.
Замещение человека машинным фактором производится по следующим направлениям:
- использование программного обеспечения для сбора и анализа информации, в том числе, с осуществлением машинного обучения;
- управление проектированием и планированием;
- автоматизация совершенствования оборудования для наращивания производственных мощностей.
Конечной целью автоматизации производства является достижение непрерывности технологического процесса без участия человека.
Использование SCADA
Одним из важнейших элементов производственной автоматизации является АСУ ТП SCADA. Это пакет программного обеспечения, которое отвечает за получение и обработку данных с датчиков, индикаторов и контролеров, отвечающих за корректную работу оборудования, обмен данными и обработку информации в реальном времени, а также сохранение данных на сервере.
SCADA также обеспечивает:
- отправку команд и прием информации с удаленных объектов (в том числе, на значительные расстояния);
формирование статистических отчетов;
- формирование технологических отчетов;
- вывод всех данных на монитор в понятной для человека форме;
- моментальное оповещение оператора в случае критического отклонения от заданных показаний и возникновения аварийной ситуации;
- связь со внешними приложениями.
Система включает три основных компонента: удаленный терминал, систему коммуникаций, диспетчерский пункт (диспетчерский пункт может быть обычным компьютером, операторской панелью или сложной вычислительной системой). Задача диспетчера – наблюдение за передачей показаний. Как правило, вмешательство человека требуется нечасто, только при необходимости подстройки параметров, а также при развитии нештатной ситуации: отказе оборудования, аварии и т.д.
Процесс автоматизации производства
Автоматизация производства – сложный процесс, который состоит из следующих этапов:
разработка технического задания (оценивается текущее состояние производства, определяются участки или узлы, которые необходимо автоматизировать);
- подбор оборудования и программного обеспечения;
- внедрение оборудования и программного обеспечения.
Проект системы автоматизации разрабатывается на основе технического аудита. Подробно описываются задачи автоматизации, составляется план размещения оборудования, рассчитывается экономический эффект от реализации проекта.
После внедрения оборудования проводится настройка и обучение персонала.
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