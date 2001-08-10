Подготовка и аттестация специалистов разрушающего контроля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При эксплуатации различных материалов и изделий на них оказывают влияние окружающая среда. Некоторые факторы становятся причиной снижения прочности и эксплуатационного срока. Разрушающий контроль предусматривает проведение испытаний для определения степени устойчивости изделий и материалов к внешним факторам. Для получения нужного результата требуется откалиброванное точное оборудование и соответствующая подготовка у квалифицированного персонала. Поэтому обязательное требование к фирме, которая предоставляет услуги по проведению подобных исследований, заключается в аттестации специалистов.
Кому требуется аттестация?
Многие лаборатории специализируются на проведении подобных исследований. Поэтому аттестация сотрудников выполняется периодически. Получение соответствующего разрешения позволяет предоставлять следующие услуги:
- Исследования на прочность в процессе производства, строительства, ремонта или эксплуатации.
- Аналитический контроль и измерения материалов, изделий и объектов.
- Аттестация персонала лабораторий.
Рассматривая что такое аттестация специалистов рк следует также уделить внимание несколько уровням профессиональной квалификации специалистов. Они определяют возможность проведения тех или иных работ.
Уровни профессиональной квалификации
Порядок проводимой процедуры во многом зависит от выполняемых испытаний в лаборатории. При аттестации учитывается опыт специалистов и некоторые другие факторы. Выделяют 3 уровня профессиональной подготовки:
- Первый считается самым низким, часто назначается стажерам. Он предусматривает проведение лабораторных испытаний под наблюдением специалистов, которым были присвоены высшие уровни квалификации. При этом учитывается созданная инструкция.
- Второй позволяет специалисту проводит испытаний, выбирать методики и вести соответствующую документацию, руководить работая специалистов первого уровня подготовки для их переподготовки. В обязанности входит настройку и калибровку оборудования.
- Третий уровень подготовки присваивается специалистам, которые в праве проводить любые виды работ. Особенность этой группы заключается в возможности стать членом комиссии при аттестации иных специалистов. Назначается только при условии наличия соответствующего уровня подготовки.
Для подготовки специалистов 1 и 2 уровня квалификации требуется минимум 40 часов. Аттестация вик 2 уровень цена https://www.esis-info.ru/napravleniya_deyatelnosti/attestacija_personala/vik/ во многом зависит от области деятельности компании, которая заказа услугу аттестации. Для получения 3 уровня подготовка должна проводится в течение минимум 80 часов.
В отдельную категорию относят области аттестации по разрушающему контролю. По этому признаку выделяют огромное количество направлений. Примером можно назвать проверку коррозионной стойкости, методы технологических испытаний и многое другое.
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