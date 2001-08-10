Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
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14:12, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Алюминий и изделия из него

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алюминий — это легкий металл светло-серебристого цвета. Он популярен ввиду простоты работы с ним, так как его формовка не вызывает трудностей. Кроме того, металл устойчив к коррозии, связано это с тем, что на нем образуется оксидная пленка, оберегающая поверхность от воздействия внешней среды.

Распространенность алюминия

У алюминия заслуженное 1-е место по распространенности на планете среди других металлов. А по объемам потребления сплавы, в составе которых есть алюминий, занимают второе место после стали и чугуна. Его высокая теплопроводность и неядовитость делают алюминий важным сырьем при авиастроительстве, а также в космической промышленности. Если говорить немного об алюминии и его недостатках, то тут только его мягкость может оттолкнуть мастера, поэтому для каких-то конструкций, требующих особой прочности, к металлу добавляют медь или магний.

У данного металла высокая электропроводность, но цена на порядок ниже меди, которая аналогично обладает этим свойством, поэтому именно алюминий применяется при изготовлении электропроводов. Это очень востребованное сырье в большинстве сфер, сюда можно привезти в качестве примера:

  • тепловое оборудование;
  • при производстве тары и упаковочных материалов;
  • криогенная промышленность, так как алюминий положительно демонстрирует себя при низких температурах;
  • изготовление зеркал;
  • нефтяные платформы;
  • пиротехника;
  • лопатки турбин;
  • для изготовления посуды и бытовой техники.

Сварные решетки из алюминия

Алюминиевые сварные решетки обладают рядом преимуществ, первым из которых является их стоимость. К другим плюсам можно отнести их надежность и прочность, так как зачастую они состоят из смеси металлов, основным из которых выступает пластичный алюминий. А благодаря его способности приобретать формы решетка может быть с узором, что красиво впишется в интерьер, если она для камина. 

Современные технологии помогают создавать не просто решетку, благодаря им выполняются сложные декоративные элементы с необычным цветом напыления. Вы можете также выбрать функциональность решеток, к примеру, специальные с задвижками от детей или домашних животных. 

Компания “АРТСТЭЛ” располагает современным оборудованием, которое позволяет создавать конструкции из алюминия, в том числе решетки. Все сырье приобретается от проверенных поставщиков. Изделия на заказ производятся как поштучно, так и серийно, на всю продукцию предоставляется гарантия 3 года.

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