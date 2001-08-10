Тихоокеанское
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3 Февраля 2022
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14:09, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Как выбрать духовой шкаф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Блюда, приготовленные в духовке, считаются более полезными. А значит, для семей, где постоянно готовят и придерживаются принципов правильного питания, наличие данного вида бытовой техники необходимо. Что нужно знать, чтобы выбрать и духовой шкаф Ханса правильно, разбираемся вместе с ООО «Домотехника».

Духовой шкаф

На какие параметры обратить внимание

  • Тип духового шкафа. Бытовая техника может работать на электричестве или газу. У обоих видов нагрева есть свои плюсы и минусы. Например, газовый духовой шкаф не зависит от наличия или отсутствия электроэнергии, а значит, даже если ее отключат, вы не останетесь без горячего обеда или ужина. В то же время функционал электрических бытовых приборов не ограничен только запеканием и жаркой: при наличии специальных автоматических программ в них можно даже приготовить блюда высокой кухни.
  • Размеры. Чаще всего встречаются стандартные модели 59.5x59.5x55 см. Однако некоторые производители изготавливают компактные духовые шкафы, которые отличаются меньшей высотой (до 45 см.). Важно обращать внимание и на объем духовки, особенно если вы часто и много готовите: в таком случае лучше выбрать бытовую технику с объемом не менее 60-70 л.
  • Производитель. Предпочтение лучше всего отдать известным мировым брендам, которым доверяют в мире, например, Siemens, Bosch, Hansa и др. Их продукция сбалансирована по характеристикам и стоимости, в линейках моделей можно найти как простые и недорогие, так и духовые шкафы с максимальным набором функций. И при этом неважно, выберете ли вы бюджетный прибор или отдадите предпочтение более дорогому варианту: качество будет неизменно высоким вне зависимости от цены.
  • Функция самоочистки. Чтобы максимально упростить процесс очищения бытового прибора, лучше всего выбрать модель, которая может очищаться сама с помощью пиролиза, паровым либо каталитическим методом. Сжигание загрязнений, или пиролиз считается самым эффективным способом: вам останется только убрать пепел, который останется после очистки поверхности. Паровой метод размягчает загрязнения, а каталитический — расщепляет их на воду и углекислый газ.
  • Дополнительный функционал. Современные духовые шкафы удобны тем, что имеют дополнительные возможности. Например, они могут выполнять функцию СВЧ-печи или комплектоваться термощупом — специальным приспособлением, которое измеряет температуру внутри блюда.
  • Безопасность. Семьям с маленькими детьми стоит в первую очередь обратить внимание на безопасность бытового прибора, чтобы при приготовлении блюд об него нельзя было обжечься или случайными нажатиями на панель управления сбить программу.

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