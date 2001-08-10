Как облегчить учет компьютерной техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В любых офисах ежедневно хватает работы. К тому же зачастую, помимо прямых обязанностей, сотрудникам приходится заниматься еще и долгой и нудной инвентаризацией, которая порой затягивается не на одну неделю. Хорошо, что сейчас появляются понятные автоматизированные программы, благодаря которым учет компьютерной техники сокращается до одного дня, а все базы данных умещаются в современные и удобные приложения.
Как вели учет раньше
Скрупулезно записывали вручную в таблицы инвентарные номера и модели мониторов, системных блоков, принтеров, сканеров, мышек и другой большой и маленькой техники. Ответственные помечали, где стоит та или иная вещь, за кем она закреплена в программе Excel или толстых амбарных книгах.
Каждая инвентаризация занимала по несколько дней, в течение которых сотрудники тратили рабочие часы на сверку номеров и поиски переставленной техники. Если сотрудники выносили инвентарное имущество, например, выходили с ноутбуками на удаленную работу, в бухгалтерии начиналась нешуточная паника.
Как ведут учет сейчас
Благодаря новейшим системам учет компьютеров проводят с помощью термотрансферных наклеек, которые размещают на материальные ценности офиса. Во время инвентаризации нужно лишь отсканировать QR-коды с наклеек, а специальное мобильное приложение само показывает, чего не достает. В него же записывают имена ответственных за технику, что помогает работникам аккуратнее относиться к предоставленному им работодателем имуществу.
Новая система значительно превосходит стандартные бухгалтерские записи, так как сохраняет время сотрудников и нервы начальников. Ведь в ней учет компьютерной техники проходит легко и быстро. К тому же в приложениях новых программ по учету сохраняется маршрут перемещения техники, за счет этого в компании точно знают, у кого и на каком объекте она находится.
Внедрить новую систему поможет программа EqMan: https://eqman.co/uchet-kompyuterov-dlya-ofisov-i-it-kompaniy/. Ее приложение позволяет не только легко проводить инвентаризацию, но и осуществлять своевременное обновление и ремонт техники. Еще в программе по учету материальных ценностей EqMan можно внести точные даты проведения модернизации, ремонта или замены, благодаря чему фирма избежит авралов. К тому же приложение позволяет загрузить уже существующую базу данных. Так, внедрение системы займет всего один день, для этого нужно будет лишь промаркировать технику наклейками и внести ее в систему мобильного приложения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
11:53 Сегодня Сахалинский комбикормовый завод в этом году увеличит объемы производства более чем в восемь раз
11:24 Сегодня Сахалинский паралимпиец Алексей Бугаев стал вторым в общем зачете международных соревнований
15:02 Сегодня Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
11:16 Сегодня Сахалинцам предлагают пополнить интерактивную карту молодёжного сленга
10:53 28 Января Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок
16:44 28 Января На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода
17:04 27 Января Власти Южно-Сахалинска напоминают, что крыши следует чистить от наледи
16:09 27 Января Сахалинец украл из магазина пять игровых дисков
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
17:26 4 Января С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
Выбор редакции
- 15:59 Сегодня На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
- 10:04 31 Января Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?