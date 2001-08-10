Как купить автомобиль у частного владельца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приобретая автомобиль у частного продавца, важно понимать необходимые правила, чтобы принять обоснованное решение и защитить себя от недобросовестных действий. Шаги отличаются при покупке автомобиля в автомобильной компании.

Автор: Автогарант.бай

Какие условия следует знать, при покупке авто?

Покупка нового автомобиля влечёт за собой некие меры предосторожности, чтобы обезопасить себя, нужно следовать правилам:

Изучить процесс и потенциальный риск покупки подержанных автомобилей. Проверить надёжность работы двигателя.

Убедиться, что у продавца есть действительное удостоверение личности и доказательство того, что он владеет транспортным средством.

Связаться с агентом по регистрации, получить информационный отчёт о транспортном средстве, в котором описывается история регистрации транспортного средства.

Получить от агента регистратуры поиск личного имущества на основе идентификационного номера (VIN). Также рекомендуется отчёт об истории автомобиля.

Пройти техосмотр.

Найти в базе данных Информационного центра канадской полиции украденные автомобили.

Что нужно знать при покупке?

При выкупе автомобиля обязательно стоит заполнить личные данные. Этот документ гарантирует, что у продавца будет собрано достаточно информации, чтобы новый владелец мог получить лицензию и зарегистрировать транспортное средство.

После приобретения автомобиля

Получить страховку и обратиться к тому, кто занимается регистрацией авто.

Уточнить, что вся информация в свидетельстве о регистрации транспортного средства соответствует свидетельству о праве собственности и страховке.

Хранить отчёты о регистрации вашего транспортного средства, историю залогов и подтверждение права собственности в надёжном месте.

Цены на новые автомобили растут быстрее, чем зарплаты

Автомобили всегда были символом статуса в этой стране, начиная с массового производства Ford Model-T и появления среднего класса в середине XX века. Как только автомобили стали широкодоступными, просто владеть ими было невозможно.



Тип автомобиля, которым стоит владеть, стал основным фактором и все продолжают верить в эту идею и сегодня. На самом деле, помимо дома, автомобили являются самым дорогим предметом, которым можно владеть.

В то время новые автомобили были частью американской мечты, новые автомобили намного превосходят американский бюджет родителей, бабушек и дедушек. Чтобы дать представление о том, насколько резко выросла стоимость нового автомобиля, можно привести пример.

Пример: дедушка и бабушка купили первую новую машину в 1972 году.

Это был пикап Chevrolet C-20.

Интересно, сколько стоил новенький пикап в 1972 году?

ТРИ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ДОЛЛАРОВ.

3027 долларов! За новый пикап!

Ещё лучше, дедушка приносил домой каждый месяц в 1972 г. 700 долларов.

То, стоимость новенького пикапа в 1972 году была эквивалентна 4,3-месячной зарплате бабушек и дедушек.

В этой статье, обычная кабина Chevrolet Silverado 2500HD 2018 года обойдётся в 34 400 долларов без учёта каких-либо обновлений.

Этот эквивалент более чем 11 месяцам зарплаты преподавателя. Это в 2,5 раза больше количества месяцев, потребовалось бы дедушке, чтобы расплатиться за свой грузовик в 1972 году, и это, если бы было возможно потратить всю свою месячную зарплату на оплату (чего, конечно, не может каждый человек).

Этот пример показывает, что цены выросли на автомобиль за 45 лет с лишним, таким образом, стоимость автомобиля для людей стала весьма затруднённой.

Avtogarant.by поможет в выборе автомобиля в вашем ценовом диапозоне и совершить покупку!