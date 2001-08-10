13:19, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как купить автомобиль у частного владельца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приобретая автомобиль у частного продавца, важно понимать необходимые правила, чтобы принять обоснованное решение и защитить себя от недобросовестных действий. Шаги отличаются при покупке автомобиля в автомобильной компании.
Автор: Автогарант.бай
Какие условия следует знать, при покупке авто?
Покупка нового автомобиля влечёт за собой некие меры предосторожности, чтобы обезопасить себя, нужно следовать правилам:
- Изучить процесс и потенциальный риск покупки подержанных автомобилей. Проверить надёжность работы двигателя.
- Убедиться, что у продавца есть действительное удостоверение личности и доказательство того, что он владеет транспортным средством.
- Связаться с агентом по регистрации, получить информационный отчёт о транспортном средстве, в котором описывается история регистрации транспортного средства.
- Получить от агента регистратуры поиск личного имущества на основе идентификационного номера (VIN). Также рекомендуется отчёт об истории автомобиля.
- Пройти техосмотр.
- Найти в базе данных Информационного центра канадской полиции украденные автомобили.
Что нужно знать при покупке?
При выкупе автомобиля обязательно стоит заполнить личные данные. Этот документ гарантирует, что у продавца будет собрано достаточно информации, чтобы новый владелец мог получить лицензию и зарегистрировать транспортное средство.
После приобретения автомобиля
- Получить страховку и обратиться к тому, кто занимается регистрацией авто.
- Уточнить, что вся информация в свидетельстве о регистрации транспортного средства соответствует свидетельству о праве собственности и страховке.
- Хранить отчёты о регистрации вашего транспортного средства, историю залогов и подтверждение права собственности в надёжном месте.
Цены на новые автомобили растут быстрее, чем зарплаты
Автомобили всегда были символом статуса в этой стране, начиная с массового производства Ford Model-T и появления среднего класса в середине XX века. Как только автомобили стали широкодоступными, просто владеть ими было невозможно.
Тип автомобиля, которым стоит владеть, стал основным фактором и все продолжают верить в эту идею и сегодня. На самом деле, помимо дома, автомобили являются самым дорогим предметом, которым можно владеть.
В то время новые автомобили были частью американской мечты, новые автомобили намного превосходят американский бюджет родителей, бабушек и дедушек. Чтобы дать представление о том, насколько резко выросла стоимость нового автомобиля, можно привести пример.
Пример: дедушка и бабушка купили первую новую машину в 1972 году.
Это был пикап Chevrolet C-20.
Интересно, сколько стоил новенький пикап в 1972 году?
ТРИ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ДОЛЛАРОВ.
3027 долларов! За новый пикап!
Ещё лучше, дедушка приносил домой каждый месяц в 1972 г. 700 долларов.
То, стоимость новенького пикапа в 1972 году была эквивалентна 4,3-месячной зарплате бабушек и дедушек.
В этой статье, обычная кабина Chevrolet Silverado 2500HD 2018 года обойдётся в 34 400 долларов без учёта каких-либо обновлений.
Этот эквивалент более чем 11 месяцам зарплаты преподавателя. Это в 2,5 раза больше количества месяцев, потребовалось бы дедушке, чтобы расплатиться за свой грузовик в 1972 году, и это, если бы было возможно потратить всю свою месячную зарплату на оплату (чего, конечно, не может каждый человек).
Этот пример показывает, что цены выросли на автомобиль за 45 лет с лишним, таким образом, стоимость автомобиля для людей стала весьма затруднённой.
Avtogarant.by поможет в выборе автомобиля в вашем ценовом диапозоне и совершить покупку!
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