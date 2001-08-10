Сколько игрушек должно быть у ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Игрушки - это хорошо!
Игрушки занимают важное место в жизни ребенка. Через игру дети познают мир, а различные игрушки развивают мышление, помогают моделировать поведение и общение с ровесниками. Очень полезны развивающие игрушки, которые развивают мелкую моторику рук, учат логическому мышлению и усидчивости. К ним относятся кубики, конструкторы, пирамидки, пазлы. Для будущего школьника это очень полезное занятие.
Дети любят сюжетно-ролевые игры, где представляют себя людьми разных профессий – врачами, учителями, полководцами. Для этого мальчикам дарят набор солдатиков, машины, конструкторы, а для девочек лучше всего подойдет детская посуда, игрушечные парикмахерские наборы. Для роли мамы девочкам необходимы куклы, чтобы ухаживать за ними, как за маленьким ребенком. Но часто ребенок не знает, как назвать куклу, хотя понимает, что у нее должно быть собственное имя. Некоторые производители пишу имена таких изделий на упаковке, но в большинстве своем это самые распространенные имена девочек – Катя, Маша, Даша. Но ведь куклу можно назвать и именем сказочного персонажа или придумать какое-то абстрактное имя, как например, Тигрица или Метелица. Здесь все зависит от фантазии ребенка и помощи родителей.
Сколько игрушек должно быть у ребенка
Специалисты в области детской психологии и педагоги считают, что лучше меньше, но чтобы были качественными. Недостаток более полезен, чем переизбыток. Если девочка играет только одной куклой, она ищет способы разнообразить этот процесс подручными средствами и самоделками. Так с обычной упаковочной коробки она может сделать домик для своей куклы, а из лоскутов смастерить наряд. Большое количество игрушек быстро надоедает ребенку, он вынужден постоянно выбирать лучшую, и в итоге забрасывает все.
Есть у детей и любимые куклы или мягкие игрушки, с которыми они не расстаются даже на прогулке, а часто ложатся с ними спать. Кукла рядом успокаивает детей, они не боятся темноты в комнате, а разговаривая с ней, учатся анализировать произошедшие за день события и делать правильные выводы из своего поведения. Такая игрушка остается другом на всю жизнь. Многие взрослые люди хранят куклу или плюшевого медведя до старости. Они олицетворяют детство, беззаботность, приятные воспоминания и привязанность.
Важно не только подарить ребенку игрушку, но еще и научить его бережно с ней обращаться и правильно хранить. Для этого можно отвести специальный уголок в детской комнате, куда игрушки будут отправляться спать. Это будет удобно и для ребенка, который в любую минуту может взять любимую игрушку.
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