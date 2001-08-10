Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Факторинг от Сбера: доступный, выгодный, понятный инструмент финансирования

Как показывают опросы и исследования 2021 года, факторинг – один из самых гибких, адаптивных и удобных финансовых инструментов для бизнеса в России. Однако наиболее популярен этот инструмент среди крупных игроков рынка. Основные клиенты факторинговых компаний – представители нефтегазовой, строительной, промышленной отраслей.

Между тем факторинг отлично подходит для компаний любого масштаба. Это доступный способ финансирования, позволяющий быстро развивать бизнес и сохранять конкурентоспособность в условиях изменчивого рынка.

Почему же многие организации до сих пор не пользуются факторингом? Частая причина – в непонимании сути услуги и уверенности в том, что оформление требует больших затрат времени и ресурсов.

Возможности для бизнеса

Используя факторинг, можно вести торговую деятельность на условиях отсрочки платежей, но при этом получать деньги сразу после поставок, не дожидаясь оплаты от клиентов. Счета оплачивает фактор: банк, МФО или специальная компания.

Условия сотрудничества (суммы и сроки выплат, длительность отсрочки платежа, набор дополнительных услуг) у разных факторов отличаются. Для удобства мы разберем факторинговую схему на конкретном примере – будем опираться на условия компании СберФакторинг.

Факторинг на примере сотрудничества со СберФакторингом

СберФакторинг – это крупный российский фактор, который входит в экосистему Сбера. Компания работает на рынке более восьми лет, обладает обширной экспертизой в финансировании различных видов бизнеса и предлагает своим клиентам комплекс услуг для управления дебиторской задолженностью.

Схема взаимодействия сторон следующая:

1) поставщик заключает договор с покупателем, где указана возможность оплачивать товар с отсрочкой до 200 дней,

2) поставщик доставляет продукцию или выполняет услуги,

3) поставщик уступает право денежного требования фактору,

4) фактор сразу после поставки или выполнения услуг оплачивает поставщику до 95% суммы,

5) в течение 200 дней покупатель погашает задолженность и переводит деньги фактору,

6) фактор переводит остаток средств поставщику.

Данная схема может быть адаптирована под конкретную компанию. Например, в СберФакторинге при определенных условиях финансирование составляет до 100%, а отсрочка платежа может быть увеличена до 260 дней.

Удобства факторинга

Главный плюс услуги – получение денег сразу после поставки. Это позволяет устранить кассовый разрыв и направить средства на увеличение ассортимента, выход на новые рынки, маркетинг – словом, на рост и расширение бизнеса.

Залог не нужен: гарантом для факторинговой компании выступает право денежного требования. Факторинг освобождает поставщика от забот по взысканию задолженности, этим занимается фактор.

Еще одно преимущество – простота оформления. Заявки на факторинг, регистрация и подписание документов ведется полностью онлайн. Все процессы автоматизированы, прозрачны и не отнимают много времени: в СберФакторинге получать финансирование можно в течение 1 часа.