Факторинг от Сбера: доступный, выгодный, понятный инструмент финансирования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Факторинг от Сбера: доступный, выгодный, понятный инструмент финансирования
Как показывают опросы и исследования 2021 года, факторинг – один из самых гибких, адаптивных и удобных финансовых инструментов для бизнеса в России. Однако наиболее популярен этот инструмент среди крупных игроков рынка. Основные клиенты факторинговых компаний – представители нефтегазовой, строительной, промышленной отраслей.
Между тем факторинг отлично подходит для компаний любого масштаба. Это доступный способ финансирования, позволяющий быстро развивать бизнес и сохранять конкурентоспособность в условиях изменчивого рынка.
Почему же многие организации до сих пор не пользуются факторингом? Частая причина – в непонимании сути услуги и уверенности в том, что оформление требует больших затрат времени и ресурсов.
Возможности для бизнеса
Используя факторинг, можно вести торговую деятельность на условиях отсрочки платежей, но при этом получать деньги сразу после поставок, не дожидаясь оплаты от клиентов. Счета оплачивает фактор: банк, МФО или специальная компания.
Условия сотрудничества (суммы и сроки выплат, длительность отсрочки платежа, набор дополнительных услуг) у разных факторов отличаются. Для удобства мы разберем факторинговую схему на конкретном примере – будем опираться на условия компании СберФакторинг.
Факторинг на примере сотрудничества со СберФакторингом
СберФакторинг – это крупный российский фактор, который входит в экосистему Сбера. Компания работает на рынке более восьми лет, обладает обширной экспертизой в финансировании различных видов бизнеса и предлагает своим клиентам комплекс услуг для управления дебиторской задолженностью.
Схема взаимодействия сторон следующая:
1) поставщик заключает договор с покупателем, где указана возможность оплачивать товар с отсрочкой до 200 дней,
2) поставщик доставляет продукцию или выполняет услуги,
3) поставщик уступает право денежного требования фактору,
4) фактор сразу после поставки или выполнения услуг оплачивает поставщику до 95% суммы,
5) в течение 200 дней покупатель погашает задолженность и переводит деньги фактору,
6) фактор переводит остаток средств поставщику.
Данная схема может быть адаптирована под конкретную компанию. Например, в СберФакторинге при определенных условиях финансирование составляет до 100%, а отсрочка платежа может быть увеличена до 260 дней.
Удобства факторинга
Главный плюс услуги – получение денег сразу после поставки. Это позволяет устранить кассовый разрыв и направить средства на увеличение ассортимента, выход на новые рынки, маркетинг – словом, на рост и расширение бизнеса.
Залог не нужен: гарантом для факторинговой компании выступает право денежного требования. Факторинг освобождает поставщика от забот по взысканию задолженности, этим занимается фактор.
Еще одно преимущество – простота оформления. Заявки на факторинг, регистрация и подписание документов ведется полностью онлайн. Все процессы автоматизированы, прозрачны и не отнимают много времени: в СберФакторинге получать финансирование можно в течение 1 часа.
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